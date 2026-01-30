Des adolescents sensibles à la détresse d’un vieux chien sourd, aveugle et abandonné dans une station de lavage l'aident à trouver un endroit sûr (vidéo)

Âgé, sourd et aveugle. C’est dans cet état qu’un petit chien a été abandonné. Découvert dans une station de lavage automobile en Roumanie, l’animal désorienté a échappé de peu à une fin tragique.

Récemment, un groupe d’adolescents a trouvé un chien dans une station de lavage automobile très fréquentée du sud-est de la Roumanie. Le va-nu-pattes était âgé, aveugle et sourd.

Sensibles à sa détresse, les jeunes ont immédiatement contacté Alexandra Sava, fondatrice de l’association Sava’s Safe Haven. « Ils ont remarqué que le chien marchait de façon instable près du lave-auto, tournant en rond et cherchant un abri, déclare cette dernière à Newsweek, ils ont compris que quelque chose n'allait pas, alors ils nous ont prévenus, et grâce à leur aide, nous avons pu le secourir. »

« Chaleur, amour et confort »

En raison de son âge avancé et de son état de santé, l’animal âgé d’environ 15 ans « ne survivrait pas longtemps dans la rue ni dans un refuge », précise Alexandra. « Nous pensons qu'il a été abandonné il y a quelques jours seulement, ajoute-t-elle, il n'est pas pucé et, bien que nous demandions les images de la caméra de surveillance du lave-auto, nous ne pouvons pas confirmer le moment précis où il a été laissé là. »

© Sava’s Safe Haven

Sans l’intervention des adolescents au grand cœur, la boule de poils grisonnante n’aurait certainement pas survécu. À la suite de son sauvetage, le rescapé – baptisé affectueusement Ollie – a été pris en charge par une clinique vétérinaire, qui lui a fait passer des examens médicaux et lui prodigue de nombreux soins.

« Un refuge serait beaucoup trop stressant pour lui compte tenu de son âge et de sa santé, souligne Alexandra, notre objectif est de lui offrir chaleur, amour et confort durant ses derniers jours. »

Au calme, au chaud et surtout en sécurité

Dans une publication datant de la mi-janvier, l’association indique que le chien senior s’habitue à sa nouvelle vie. « Pour Ollie, la vie en refuge serait accablante, c'est pourquoi il séjourne actuellement à la clinique, peut-on lire, Ollie est complètement aveugle et sourd, pourtant c'est un chien incroyablement propre et doux. Il attend patiemment de sortir pour ses besoins et dort paisiblement dans son lit. »

Bien qu’il soit désormais entre de bonnes mains, Ollie a besoin d’une maison et d’une famille aimante pour finir ses vieux jours. « Nous ferons tout notre possible pour que ce chien ne passe pas ses derniers instants dans un chenil », affirme Alexandra, qui compte donner des nouvelles de son protégé sur les réseaux sociaux.