Dépressif depuis une rupture amoureuse, ce bodybuilder confie "devoir sa vie" aux 50 chiens qu’il a adoptés ! (Vidéo)

Au creux de la vague après que sa femme l’a quitté et ayant même tenté de se suicider, Bobby a retrouvé l’envie de vivre grâce à une chienne. Une expérience qui l’a encouragé à en adopter des dizaines d’autres, principalement des Chihuahuas.

A 48 ans, Bobby Humphreys vit une véritable renaissance. Cet ancien bodybuilder, qui vit à Boonsboro dans le Maryland (Est des Etats-Unis), avait traversé une terrible épreuve à la suite de laquelle il avait songé à mettre fin à ses jours, comme le rapporte le Daily Mail.

La dernière Saint-Sylvestre n’était pas du tout festive pour le quadragénaire, puisque ce jour-là, sa femme l’avait quitté pour un autre homme. Une rupture qui l’a plongée dans une profonde dépression. Il n’a pu commencer à en sortir que lorsque Connie, sa meilleure amie (photo ci-dessous), est intervenue. Grâce à son soutien, Bobby a peu à peu remonté la pente, mais il n’était pas encore tout à fait sorti d’affaire.

Connie devait déménager et lui a demandé s’il pouvait garder Lady, la chienne de son fils, un petit moment, le temps qu’elle s’installe. Bobby a bien évidemment accepté de rendre service à son tour à son amie, mais la tâche n’était pas facile. Lady n’était pas du genre à faire confiance facilement aux humains. La petite chienne était surtout très méfiante envers les hommes.

Le premier jour, par précaution, Lady était gardée dans une cage, placée dans le salon de l’appartement de Bobby. Ce dernier n’a toutefois pas supporté de la voir enfermée et l’a libérée. Reconnaissante, la chienne est venue vers lui et ne l’a plus quitté. Le soir-même, Connie est venue voir comment les choses se passaient, et elle a été agréablement surprise de voir Lady sur les genoux de Bobby.

L’ex-bodybuilder, lui, ne s’était pas senti aussi serein depuis très longtemps. Lady lui faisait énormément de bien. C’est ce qui l’a amené à adopter son propre chien. Il voulait un Chihuahua, car il avait vu que bon nombre de représentants de la race étaient maltraités. Un choix qu’il n’aurait assurément pas fait par le passé, car la plupart des gens de son entourage, des culturistes pour la plupart, élevaient plutôt des chiens imposants comme les Rottweilers. Lui-même avoue qu’il lui arriver de « chambrer » ceux qui avaient des canidés de petite taille.

Bobby a donc adopté une chienne Chihuahua appelée Kira. Il ne s’est pas arrêté depuis ; aujourd’hui, il a plus de 50 petits chiens qui vivent dans le refuge qu’il a ouvert, baptisé Littles Worlds Sanctuary. Il y consacre toutes ses journées, de 7h30 à 21h, pour les nourrir, prendre soin d’eux, les promener et interagir avec eux. Il dort et mange sur place, comme 2 des bénévoles qu’il a engagés pour lui prêter main forte. Au départ, il n’était aidé que par Connie.

Bobby a retrouvé sa joie de vivre grâce à ces dizaines de quadrupèdes qui l’entourent. C’est toutefois Lady qui gardera à jamais une place spéciale dans son cœur, car c’est elle qui a été son « déclic » quand tout allait mal.

