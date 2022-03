Découvrez le parcours de Cooper et Sonia, un chien et une chatte réfugiés de la guerre en Ukraine et arrivés en France

Grâce aux associations YouCare et AVA, Cooper le chien et Sonia la chatte connaissent un nouveau départ après avoir fui la guerre en Ukraine. Vétérinaires et bénévoles en prennent soin en attendant de pouvoir les proposer à l’adoption.

Alors que l’évocation, ces derniers jours, de possibles pourparlers russo-ukrainiens constitue une lueur d’espoir, la guerre en Ukraine se poursuit et continue de faire des victimes, notamment parmi les animaux. Cooper et Sonia ont eu la chance d’y échapper et sont même récemment arrivés en France grâce aux efforts d’associations, rapportait Courrier Picard le mercredi 30 mars.

Les 2 quadrupèdes (un chien et une chatte) sont examinés à la clinique vétérinaire de Pont-de-Neuilly à Neuilly-sur-Seine (92). Pour ne pas ajouter à leur stress induit par le long voyage et le changement d’environnement, le vétérinaire Guillaume Germain procède avec douceur et patience, évitant les manipulations inutiles. Si Cooper est déjà vacciné, ce brave canidé âgé d’un peu plus d’un an est encore « craintif », explique le praticien. Il lui faut à présent réapprendre à se détendre et à retrouver une vie normale.



Clinique Vétérinaire du Pont de Neuilly / Facebook

C’est aux côtés de sa mère d’accueil Lessia Noskova qu’il le fait. Cette dernière est une Ukrainienne vivant en France qui projette de l’adopter définitivement une fois la période de surveillance sanitaire de 6 mois terminée. Une mesure de précaution appliquée sur l’ensemble des animaux qui sont dans la situation de Cooper.

Les associations à pied d’œuvre pour secourir autant d’animaux ukrainiens que possible

Quant à Sonia, cette chatte prise en charge par l’association AVA (Agir pour la Vie animale), elle se montre un peu moins anxieuse, ce qui facilite grandement son examen et ses soins. Elle fait notamment l’objet d’une « sérologie pour vérifier si elle a des anticorps contre la rage avant de la vacciner », précise le vétérinaire.

C’est YouCare qui organise l’arrivée de ces animaux sur le territoire français et les confie à des familles d’accueil. YouCare que nous connaissons tout aussi bien, entre autres pour son label « 1% Pour les Animaux » que Woopets a d’ailleurs récemment rejoint. L’association compte déjà une quinzaine de chiens et de chats ramenés d’Ukraine. Elle se charge, par ailleurs, de collecter des aliments et des équipements médicaux (40 tonnes au total) qui seront très bientôt acheminés vers les villes ukrainiennes.