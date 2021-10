YouCare lance le label « 1% Pour les Animaux » pour protéger les vies animales et la biodiversité

Avec son label 1% Pour les Animaux, l’association YouCare entend mobiliser les entreprises qui partagent ses valeurs autour de la cause animale et de la préservation des espèces menacées. Elle invite également les consommateurs à privilégier les produits proposés par les enseignes labellisées.

YouCare, c’est une association et un moteur de recherche qui viennent en aide aux refuges et aux animaux qui y vivent. On se souvient qu’en mai dernier, l’initiative avait permis de franchir la barre du million de repas offerts grâce à elle.

En ce mois d’octobre, YouCare lance une nouvelle action d’envergure, avec la création du Label « 1% Pour Les Animaux ». Consacré à la protection des vies animales et à la préservation de la biodiversité, il est né d’un triste constat :

L’extinction d’une espèce animale toutes les 20 minutes

La disparition de près de 15 millions d’hectares de forêt chaque année

L’euthanasie de centaines d’animaux domestiques chaque jour en France

Pour contribuer à mettre un terme à ces tragédies, 1% Pour Les Animaux regroupe les entreprises engagées et dont l’éthique et les actions sont en cohérence avec la cause portée par le Label. Celles souhaitant rejoindre l’aventure participent à hauteur de 1% de leur chiffre d’affaires. Le Groupe Zolux est la première entreprise à l’avoir fait et se voit décerner le titre de "Groupe Fondateur" par le label.



1% Pour Les Animaux / YouTube

Soutenir les actions concrètes sur le terrain en faveur des animaux

Les contributions financières des entreprises partenaires de 1% Pour Les Animaux permettront de poursuivre les actions déjà menées, comme les missions de reforestation et le soutien à plus de 350 associations de protection animale, mais aussi d’en lancer d’autres qui sont en cours de préparation.

Plus il y aura d’entreprises engagées dans les projets, plus ces derniers préserveront de précieuses vies et espèces animales. Le rôle des consommateurs est également crucial ; ils sont invités à s’orienter en priorité vers les produits et services labellisés 1% Pour Les Animaux, pour que l’opération ait le plus d’impact possible.