Couvert de puces et de tiques dans un champ, ce chiot est un « petit miracle qui attend une famille aimante pour toujours »
Pong est une vraie battante. Le chiot femelle, âgé de 5 mois, a été trouvé dans un champ en Grèce, couvert de puces et de tiques. La va-nu-pattes souffrait également d’une hernie intestinale massive, qui nécessitait une intervention chirurgicale urgente pour assurer sa survie. Sauvée et soignée, la jeune chienne est aujourd’hui proposée à l’adoption par Hopeland, qui lui cherche une famille en France notamment.
« Le début de vie de Pong a été particulièrement difficile », écrit Hopeland sur la fiche adoption de la petite chienne. Cette dernière a été sauvée dans un champ en Grèce. Non seulement son corps frêle abritait des puces et des tiques, mais souffrait également d’une hernie intestinale massive. « Son état était critique et une intervention chirurgicale urgente était nécessaire pour sa survie », précise l’organisation de protection animale.
À la suite de son sauvetage, le chiot femelle a reçu tous les soins nécessaires à son bon rétablissement. Aujourd’hui, il se porte à merveille et découvre la vie à Hopeland. Mais ce qui lui manque pour grandir dans des conditions optimales, c’est un foyer sérieux et aimant.
Vous pouvez adopter Pong et lui offrir la vie qu’elle mérite
« Sociable, drôle, joueuse et incroyablement affectueuse, Pong, malgré tout ce qu'elle a vécu, accueille le monde avec joie et confiance, comme si elle savait qu'on lui avait offert une seconde chance, expliquent les bénévoles sur Animaux.fr, à Hopeland, Pong apprend petit à petit les bases de la vie d'un chiot : la marche en laisse, les routines, les bonnes manières et la prise de confiance grâce à des expériences positives. Elle devrait devenir un chien de taille moyenne pesant environ 20 à 25 kg. »
Véritable survivante, l’adorable Pong est qualifiée de « petit miracle qui attend une famille aimante pour toujours ». Primo-vaccinée, vermifugée et identifiée par puce électronique, la jeune chienne peut être adoptée en France. Une fois son adoption officialisée, Hopeland organisera son rapatriement.
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Pong a peut-être reçu l’aide dont elle avait besoin pour survivre, mais il lui manque une seule chose pour être parfaitement heureuse : des adoptants pleins d’amour, qui lui feront découvrir les beautés du monde !
Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Hopeland sur l’annonce Animaux.fr de Pong.
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.
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