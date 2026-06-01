Couvert de puces et de tiques dans un champ, ce chiot est un « petit miracle qui attend une famille aimante pour toujours »

Pong est une vraie battante. Le chiot femelle, âgé de 5 mois, a été trouvé dans un champ en Grèce, couvert de puces et de tiques. La va-nu-pattes souffrait également d’une hernie intestinale massive, qui nécessitait une intervention chirurgicale urgente pour assurer sa survie. Sauvée et soignée, la jeune chienne est aujourd’hui proposée à l’adoption par Hopeland, qui lui cherche une famille en France notamment.

« Le début de vie de Pong a été particulièrement difficile », écrit Hopeland sur la fiche adoption de la petite chienne. Cette dernière a été sauvée dans un champ en Grèce. Non seulement son corps frêle abritait des puces et des tiques, mais souffrait également d’une hernie intestinale massive. « Son état était critique et une intervention chirurgicale urgente était nécessaire pour sa survie », précise l’organisation de protection animale.

À la suite de son sauvetage, le chiot femelle a reçu tous les soins nécessaires à son bon rétablissement. Aujourd’hui, il se porte à merveille et découvre la vie à Hopeland. Mais ce qui lui manque pour grandir dans des conditions optimales, c’est un foyer sérieux et aimant.

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Pong Âge : 5 mois Localisation : Thessalonique (540 12) Grèce Association : Hopeland Rencontrer Pong

Vous pouvez adopter Pong et lui offrir la vie qu’elle mérite

« Sociable, drôle, joueuse et incroyablement affectueuse, Pong, malgré tout ce qu'elle a vécu, accueille le monde avec joie et confiance, comme si elle savait qu'on lui avait offert une seconde chance, expliquent les bénévoles sur Animaux.fr, à Hopeland, Pong apprend petit à petit les bases de la vie d'un chiot : la marche en laisse, les routines, les bonnes manières et la prise de confiance grâce à des expériences positives. Elle devrait devenir un chien de taille moyenne pesant environ 20 à 25 kg. »

Véritable survivante, l’adorable Pong est qualifiée de « petit miracle qui attend une famille aimante pour toujours ». Primo-vaccinée, vermifugée et identifiée par puce électronique, la jeune chienne peut être adoptée en France. Une fois son adoption officialisée, Hopeland organisera son rapatriement.

© Hopeland / Animaux.fr

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Pong a peut-être reçu l’aide dont elle avait besoin pour survivre, mais il lui manque une seule chose pour être parfaitement heureuse : des adoptants pleins d’amour, qui lui feront découvrir les beautés du monde !

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Hopeland sur l’annonce Animaux.fr de Pong.