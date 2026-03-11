Découverts sur un sentier par un promeneur, 15 chiots abandonnés sont recueillis et placés en famille d’accueil

C’est au Bendigo Animal Relief Centre (BARC) qu’un bon samaritain a amené 15 chiots découverts sur un sentier récemment. Choqués par cette arrivée inattendue, les bénévoles les ont aussitôt pris en charge et soignés avant de pouvoir les placer en famille d’accueil en attendant d’être adoptés.

Alors qu’il se promenait sur un sentier de East Bendigo, en Australie, un promeneur s’est retrouvé face à une situation inhabituelle : 15 chiots se trouvaient là et tous avaient besoin d’aide. Sans plus attendre, et ne pouvant s’en occuper lui-même, il les a aussitôt conduits au refuge Bendigo Animal Relief Center .

Une situation inattendue

Là, les bénévoles ont été un peu désemparés. Cela faisait beaucoup de chiots à accueillir d’un coup, d’autant plus que tous nécessitaient des soins contre les vers et les parasites. Si la plupart étaient relativement en bonne condition, certains étaient en sous-poids. « Nous avons estimé que les chiots avaient environ 7 semaines , ce qui est trop jeune pour être séparés de leur mère, en particulier les plus petits de la portée », déclarait Fra Atyeo, directeur des opérations du BARC , au média The Dodo .

The Bendigo Animal Relief Centre / Facebook

Si l’un d’entre eux n’a pas survécu, les 14 autres ont guéri et se sont remis sur pattes. Il fallait désormais s’occuper de leur trouver des familles d’accueil.

« À leur arrivée chez nous, les chiots étaient des chiots tout à fait normaux : ils cherchaient tous à attirer l'attention, voulaient mâchouiller tout ce qu'ils pouvaient et remuaient leur petite queue touffue », ajoutait Fra Atyeo. « Ils n'étaient pas timides avec les gens et semblaient avoir déjà eu des interactions positives avec des humains, car ils ne montraient aucune crainte ni inquiétude à l'idée d'interagir avec nous. »

C’est par paire qu’ils ont été placés dans des familles d’accueil, où ils allaient pouvoir grandir et s’épanouir en attendant d’être adoptés.

Une nouvelle vie

En parallèle, les membres du BARC ont cherché des informations pour trouver la mère des petits. « Tous les chiots semblaient avoir le même âge et les mêmes marques, nous avons donc supposé qu'ils appartenaient tous à la même portée. » précisait Fra Atyeo. Pourtant, il s’est avéré que les chiots étaient en réalité les petits de 2 mères différentes. L’une d’elles appartenait à quelqu’un : celle-ci a été stérilisée aux frais du refuge afin d’éviter que la situation ne se reproduise. L’autre a été prise en charge par le BARC et baptisée Mumma Sue.

The Bendigo Animal Relief Centre / Facebook

Aujourd’hui, la plupart des petits ont été adoptés tandis que Mumma Sue est en famille d’accueil.