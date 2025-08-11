2 mères chattes et leurs 9 petits quittent la rue, un refuge leur offre une vie rêvée

Grace et Cassie sont 2 chattes qui ne se connaissaient pas dans la rue, mais dont les destins étaient liés. Toutes les 2 mères de chatons, elles faisaient preuve d’un courage immense pour affronter les défis du monde extérieur, jusqu’à ce que des sauveteurs viennent faciliter leur quotidien.

Kermit, Gonzo, Janice et Camilla, sont les chatons de Grace. Espresso, Treacle, Maple, Bunny et Blossom, quant à eux, sont les petits de Cassie. Toutes les boules de poils ont été secourues par le refuge Dog and Cat Home d’Édimbourg, en Écosse. Grâce à la bienveillance des sauveteurs, elles ont désormais la vie qu’elles méritaient depuis toujours.

Les choses n’ont pourtant pas toujours été roses pour ces félins. Les 2 mères chattes, Grace et Cassie, vivaient dans la rue. Le quotidien des chats errants est particulièrement difficile, alors elles ont dû se battre pour leur vie tout en menant à terme leur grossesse ultérieurement.

© Edinburgh Dog and Cat Home

Un accueil chaleureux

Grace avait déjà accouché lorsqu’elle est arrivée au refuge. Au départ, elle ne laissait personne approcher ses bébés par peur qu’il leur arrive malheur. Puis, petit à petit, elle a baissé sa garde, sentant que les sauveteurs ne voulaient que leur bien. La mère a pu recevoir du soutien et lâcher prise. Ses petits ont grandi en bonne santé et sont devenus des chatons équilibrés, prêts à quitter le nid. Ils ont tous trouvé une maison aimante, tout comme Grace.

Cassie, de son côté, a accouché au sein même du refuge. De la même façon que pour la famille de Grace, les boules de poils n’ont manqué de rien et sont devenus des chatons dynamiques, bien dans leurs pattes. Ils ont été placés à l’adoption une fois sevrés , vaccinés, pucés et stérilisés. Tout le monde a également rejoint un foyer chaleureux, ouvrant une nouvelle page de leur livre.

© Edinburgh Dog and Cat Home

Pour les membres de l’association, ces sauvetages sont une bouffée d’oxygène, surtout quand l’issue est aussi positive : « Nous sommes tout aussi ravis que Grace et Cassie aient trouvé leur propre famille. C'est une merveilleuse seconde chance pour 2 mamans incroyablement résilientes. », confiait un porte-parole dans un témoignage partagé par The NEN .

La cohabitation n’a pas été facile tous les jours, car s’occuper d’autant de chatons représente une grande responsabilité, mais les bienfaiteurs sont reconnaissants d’avoir pu aider 2 familles complètes.