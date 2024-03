Malheureux et replié sur lui-même, ce croisé Berger Allemand/Mastiff de 7 ans est uniquement heureux lors des moments partagés avec les bénévoles du refuge

Tyke, un croisé Berger Allemand et Mastiff de 7 ans, trouve le temps très long au refuge Shoreham de Dog Trust, en Angleterre. Seuls les moments partagés avec ses bienfaiteurs le mettent en joie. Le reste du temps, il est renfermé dans sa coquille, totalement hermétique à son environnement. Le personnel espère qu’il trouvera vite des propriétaires.

Ce changement de vie brutal a beaucoup perturbé l’animal. Craintif par nature, il a besoin de temps pour accorder sa confiance, mais le chenil n'est pas le lieu idéal pour prendre de l’assurance. Ce qu'il lui faudrait, c'est une famille aimante et compréhensive qui lui accorderait tout le temps nécessaire pour l'aider à se reconstruire.

Dog Trust

Une belle personnalité cachée

Comme la plupart de ses congénères, Tyke a besoin d'être rassuré pour se montrer sous son vrai jour. Les bénévoles qui ont eu la chance de nouer un lien avec lui ont découvert sa douce personnalité enfouie sous sa carapace. Selon ces derniers, relayés par le média Sussex Express, le toutou déborde d'énergie et malgré ces dernières semaines difficiles, il n'a pas perdu son âme de chiot ! Il est plein d'entrain et adore jouer.

Il est aussi très affectueux et réclame même de l'attention quand il se sent en sécurité. En somme, c'est un chien rempli de qualités qui mérite d'avoir sa chance au même titre que les autres animaux du refuge.

Dog Trust

Certains chiens restent longtemps au refuge

Malheureusement, les adoptants ne voient pas toujours ce qui se cache derrière un animal introverti. Tyke fait partie des profils qui ont du mal à trouver preneurs. D'une part, ce n'est plus un chiot et les familles se tournent très souvent vers des animaux beaucoup plus jeunes. D'autre part, c'est un grand chien qui peut impressionner par sa carrure. Pourtant, lorsqu'on apprend à le connaître, il est évident que son cœur est tendre et qu'il n'a pas une once de méchanceté. Le personnel espère qu'il trouvera une famille compréhensive et patiente pour lui laisser le temps dont il a besoin.

Tyke incarne la dure réalité des refuges, qui sont bondés d'animaux malheureux de ne pas avoir leur propre maison. Lorsque les humains décident de leur laisser une chance, ces boules de poils sont infiniment reconnaissantes. Les sauveteurs le rappellent fréquemment, l'adoption est un geste salvateur qui change la vie d'un animal à jamais.