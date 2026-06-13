Découverte abandonnée dans une boîte aux lettres, une petite chienne se remet de cette épreuve au refuge en attendant l'identification de son propriétaire

Retrouvée dans des circonstances aussi incompréhensibles que troublantes, une petite chienne a été abandonnée dans une boîte aux lettres devant une maison de Richmond, en Virginie. Depuis son sauvetage, la rescapée a été prise en charge par les services animaliers locaux, qui lui ont même donné un nom symbolique.

C'est une découverte à la fois surprenante, triste et choquante qui a été faite récemment devant une maison de Richmond, dans l'Etat de Virginie (Etats-Unis). Une chienne de petite taille, placée dans un sac de transport, avait, en effet, été abandonnée à l'intérieur d'une boîte aux lettres, rapportait WRIC .

Les faits ont eu lieu le vendredi 5 juin 2026, et l'information partagée peu après par le service de contrôle animalier de la ville de Richmond (Richmond Animal Care and Control) sur sa page Facebook.

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Richmond Animal Care & Control / Facebook

Ce dernier a lancé un appel à témoins via sa publication dans l'espoir de retrouver le propriétaire de la chienne.

Pour le moment, les autorités n'ont aucune idée des circonstances ayant abouti à cette situation. La chienne avait-elle été abandonnée par son maître ? Avait-elle été volée à celui-ci avant de se retrouver dans cette boîte aux lettres ?

La seule certitude est qu'elle n'appartient pas au propriétaire de la maison devant laquelle elle a été trouvée.

Soignée et réconfortée en attendant d'en savoir plus à son sujet

Quoi qu'il en soit, la petite rescapée est désormais entre de bonnes mains, recevant tout le soin et toute l'attention dont elle a besoin. Sur l'une des photos que comprend le post Facebook du Richmond Animal Care and Control, on peut la voir dans les bras d'une agente animalière après avoir été lavée et séchée.

Toujours d'après l'auteur de cette publication, la chienne a été nommée Mail Order Bride par l'équipe du refuge, en clin d’œil à la boîte aux lettres où elle a été découverte.

L'info Woopets : à quel moment un refuge peut-il proposer un animal à l’adoption ?

En France, la mise à l’adoption d’un chien trouvé ne peut jamais intervenir immédiatement à son arrivée en structure, car il passe d’abord par un cadre juridique précis de prise en charge. Lorsqu’un animal est recueilli, il est généralement placé sous statut d’animal en divagation et conduit en fourrière (ou structure d'accueil habilitée). Cette étape est obligatoire et vise d’abord à permettre l’identification et la restitution au propriétaire.

Le délai légal de garde en fourrière est de 8 jours ouvrés et francs à compter du lendemain de l’admission de l’animal. Durant cette période, les services recherchent activement le détenteur via l’identification (puce ou tatouage) et les signalements éventuels. Tant que ce délai n’est pas écoulé, l’animal ne peut pas être cédé ni proposé à l’adoption, même si son état de santé le permet.

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A l’issue de ce délai, si l’animal n’a pas été réclamé, il est juridiquement considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Il peut alors être confié à une association de protection animale ou à un refuge, qui prend le relais pour sa prise en charge et sa mise à l’adoption.

En pratique, les refuges n’ouvrent pas l’adoption sur la seule base de ce délai légal. Une phase d’évaluation est souvent ajoutée : examen vétérinaire, identification, vaccination et stérilisation si nécessaire, ainsi qu'une observation comportementale après le stress de la capture. L’animal doit être jugé apte à la vie en famille avant toute proposition d’adoption.