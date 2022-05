Un chiot mal en point et abandonné dans un sac de transport se refait une santé au sein d'une famille aimante`

Un chiot mal en point et abandonné dans un sac de transport se refait une santé au sein d'une famille aimante`

Gavin fait partie de ces animaux victimes de la cruauté humaine. Maigre et malade, le chiot a été abandonné dans un sac de transport au beau milieu de la nuit. Heureusement, une étoile veillait sur lui. Le jeune canidé a été pris en charge par les bénévoles d'un refuge basé à Rotherham, en Angleterre.

L'adorable bouille du petit Gavin a de quoi nous faire craquer. Pourtant, ses jolis yeux ont été témoins de la méchanceté humaine. Le Teckel, âgé d'environ 5 semaines, a été abandonné dans un sac de transport au beau milieu de la nuit. Étique et en mauvaise santé, sa vie ne tenait qu'à un fil.

Bien que ce monde soit peuplé d'âmes malveillantes, il en existe toujours des bonnes, prêtes à tendre la main aux animaux dans le besoin.

© Helping Yorkshire Poundies / Facebook

Comme l'indique le personnel du refuge Helping Yorkshire Poundies (HYPS) sur son compte Facebook, la boule de poils a été découverte et emmenée chez le vétérinaire. Ce dernier a contacté l'association, dans l'espoir de lui donner une seconde chance dans la vie.

« Le pauvre Gavin est si petit et si maigre, ont déploré les bénévoles, il a le syndrome du chiot nageur [anomalie de développement] et une hernie scrotale [les organes abdominaux passent par le canal inguinal et s'infiltrent dans le scrotum]. »

© Helping Yorkshire Poundies / Facebook

Une vie meilleure

Les 5 premières semaines de vie se sont avérées difficiles pour Gavin. Aujourd'hui en meilleure forme, il profite pleinement de chaque jour qui passe. Comme le révèle un article du Yorkshire Live paru le 15 mai 2022, le Teckel a reçu un traitement et a été placé en famille d'accueil, où il s'épanouit aux côtés d'une chienne issue de la même race.

© Helping Yorkshire Poundies / Facebook

« Il s'amuse et prend du poids chaque jour, a confié un porte-parole du refuge sur Facebook, il apprend à marcher (et essaye de courir !) sur ses adorables petites pattes. Il apprend également beaucoup de sa sœur adoptive. »

Pour l'heure, le petit chien saucisse n'est pas encore proposé à l'adoption ; ses bienfaiteurs le chouchoutent pour l'aider à se refaire une santé. Désormais entre de bonnes mains, Gavin a trouvé le chemin vers le bonheur.

A lire aussi : Un propriétaire offre le plus adorable des cadeaux de Noël à son Chihuahua (vidéo)

© Helping Yorkshire Poundies / Facebook