Rigby, le chien curieux qui fait sourire tout un quartier depuis sa boîte aux lettres

Le passe-temps favori de Rigby consiste à passer la tête par l’ouverture de la boîte aux lettres pour faire coucou aux passants. Ce faisant, il communique sa joie de vivre et sa bonne humeur à tous ceux qui le voient en s’approchant de sa maison.

Rigby est une célébrité dans le quartier. Ce chien âgé d’à peine un an est, en effet, bien connu des voisins pour cette habitude qu’il a depuis son plus jeune âge et qui consiste à sortir la tête par l’ouverture de la boîte aux lettres afin de saluer les passants. Son histoire est rapportée par Bored Panda.

Quand il n’était encore qu’un toute jeune chiot, Rigby s’était mis à passer entièrement par cette boîte aux lettres qui, d’un côté, donne sur le couloir à l’entrée de la maison de ses maîtres, et de l’autre, accède directement à la rue.



En grandissant, le chien ne pouvait évidemment plus y passer tout son corps. Il ne peut désormais que sortir la tête par cette ouverture, ce dont il semble d’ailleurs se contenter.

Tous les jours, Rigby regagne donc ce qui est devenu, au fil des mois, son poste d’observation préféré, à la fois pour voir ce qui se passe dehors et pour recevoir saluts et caresses de la part des passants. Il est tout autant ravi de faire la connaissance des animaux de compagnie promenés par ces derniers.



Sueurs froides pour le facteur

La vision de la tête de ce chien joyeux et amical enchante tout le monde dans le quartier. Elle enthousiasme un petit peu moins le facteur, qui a eu le choc de sa vie la première fois qu’il a ouvert la trappe de la boîte aux lettres pour voir surgir le museau du canidé. Il a toutefois l’habitude à présent et n’est plus effrayé face à cette paire d’yeux curieux qui le fixent chaque fois qu’il s’approche de la maison pour déposer le courrier.

Pour beaucoup de riverains, la bouille de Rigby fait partie de ces choses que l’on est content de voir le matin et qui permet de commencer sa journée avec le sourire. Le chien sait-il qu’il apporte autant de bonheur à la communauté ? Il est le seul à connaître la réponse à cette question, mais les habitants, eux, savent qu’il est doué pour les mettre de bonne humeur.

