Coincé sur un pont et épuisé, ce Chihuahua retrouve de l’énergie en voyant arriver un pompier pour le sauver

Sans que l’on sache réellement comment, il arrive que certains de nos animaux de compagnie se retrouvent dans des situations totalement dangereuses et inexpliquées. C’est ce qui est arrivé à Burbie, un minuscule Chihuahua aperçu alors qu’il était coincé sur la poutre en béton d’un pont, encerclé par l’eau d’un canal !

Le vendredi 29 novembre 2024 a été une journée très éprouvante pour le petit Burbie, un Chihuahua couleur crème. Aperçu par des visiteurs depuis le Houston Botanic Garden (situé au Texas), le canidé était coincé sur la poutre en béton d’un pont, juste au-dessus du canal Sims Bayou. Gelé et incapable de se sortir de cette situation, Burbie semblait vidé de toute énergie… Très inquiets pour la minuscule boule de poils, les employés du jardin se sont empressés de contacter les pompiers. Heureusement, une équipe de la caserne de Houston s’est rendue sur place très rapidement et l’opération de sauvetage a pu commencer dans les plus brefs délais.

Une légère complication…

Mais contre toute attente, la mission ne s’est pas révélée aussi facile que prévue… En effet, en voyant arriver l’homme en combinaison fluo, Burbie s’est mis à paniquer. Comme l’explique le média People, il a commencé à grogner puis aboyer avant de finalement se jeter à l’eau pour tenter de fuir. Fort heureusement, le pompier a pu l’attraper à ce moment-là et l’a ramené sain et sauf sur terre. Interrogé au sujet de ce sauvetage peu commun, le héros du jour a révélé que le canidé avait tenté de le mordre à plusieurs reprises avant d’enfin se calmer. Il faut dire que la situation devait être particulièrement angoissante pour ce minuscule chien qui venait de passer plusieurs heures tétanisé sur une petite parcelle de béton…

Judy Hausler, une assistance vétérinaire, était sur place et a pu assister au sauvetage de Burbie. Touchée par la situation de ce toutou perdu, elle a décidé de le prendre sous son aile le temps de retrouver sa famille. Les propriétaires ont été retrouvés dès le lendemain et, suite à cette mésaventure, ils ont décidé d’équiper leur chien d’un collier et d’une puce électronique.

De leur côté, les employés du jardin de Houston, ont assuré être “heureux de savoir que tout le monde est entre de bonnes mains”.

