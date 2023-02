Après avoir connu 14 échecs d’adoption, ce chien espère quitter le refuge pour de bon

Toute adoption doit être longuement réfléchie et implique de nombreuses responsabilités. Malheureusement, le gentil Ronald a fait les frais de l'ignorance, et a poussé les portes de son refuge un trop grand nombre de fois. Les bénévoles se sont alors mobilisés, dans l'espoir de mettre fin à cette série noire…

Ronald est un chien charmant et curieux. Il « obéit aux ordres », « accepte les friandises en douceur » et se montre « très gentil » envers tous ceux qu’il croise. Malgré toutes ses qualités, il n’a jamais réussi à trouver chaussure à sa patte. Le canidé, admis à la SPCA of Wake County, en Caroline du Nord (États-Unis), a connu 14 échecs d’adoption en 5 semaines, rapporte People.

Comment expliquer un tel fiasco ?

Le Mâtin des Pyrénées a tout pour plaire, et pourtant, toutes ses tentatives d’adoptions ont fait un fiasco. Selon les bénévoles, c’est le fait qu’il soit « trop grand » ou « trop fort » qui l’a ramené plus d’une fois vers le refuge. En effet, les mâles de cette race sont réputés pour peser entre 80 et 100 kg à l’âge adulte.

Les membres de la SPCA sont bien conscients que ces toutous à la carrure imposante ne peuvent pas convenir à tout le monde, mais comme Ronald, ils en ont assez. Ils veulent à tout prix que sa prochaine adoption soit la dernière, et ont décidé de lancer un appel à l’aide sur les réseaux sociaux.

« De temps en temps, il s’excite un peu, se lève et met ses pattes avant sur vous, mais c’est juste un grand chiot, après tout ! Tant que vous avez le pied assez solide, vous n’aurez aucun problème avec Ronald. En plus, il adore les friandises et s’exercer à faire des tours, il sera donc un excellent élève dans tout ce que vous voudrez lui apprendre » se sont-ils exprimés sur Facebook.

La magie des réseaux a-t-elle fonctionné ?

Rapidement, les bénévoles ont été submergés de « mots d’encouragements » et « d’offres généreuses » pour aider Ronald. Plus d’un million de personnes ont entendu parler de son histoire, et du jour au lendemain, « son monde a changé ».

Ronald, ou Ronny, a finalement trouvé la famille idéale : celle de Kierstin Davis. Cette infirmière pensait pourtant qu’elle n’aurait jamais sa chance. « Je me suis dit que je n’arriverais pas à l’adopter, et que quelqu’un d’autre serait plus rapide que moi, mais j’ai quand même voulu essayer » a-t-elle déclaré.

Ne jamais perdre espoir

Dans son nouveau foyer, Ronald a fait la connaissance des 2 enfants de Kierstin, et d’un Berger Australien. Avec eux, l’entente fut immédiate. La mère de famille a su sans attendre qu’il était parfait pour eux. Ronny y vit depuis le 12 janvier, et savoure enfin la vie pleine de bonheur qu’il méritait depuis si longtemps.