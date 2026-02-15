Sous le froid glacial, une chienne au collier profondément incrusté dans le cou connaît enfin l’espoir grâce aux secours

Livrée à des conditions de vie insoutenables, une chienne a longtemps attendu qu’une main se tende enfin vers elle. Une situation alarmante qui a fini par attirer l’attention des autorités locales.

Le quotidien de Cinnamon était marqué par la souffrance. La personne qui était censée prendre soin d'elle, répondre à tous ses besoins, la couvrir d'affection et la protéger de tout, à commencer par les éléments, était loin de le faire. C'était même l'inverse ; cette malheureuse chienne devait subir la douleur en permanence et attendre qu'un miracle se produise pour mettre fin à ce calvaire. Il a finalement eu lieu…

C'est le bureau du shérif du comté de Bertie (Bertie County Sheriff’s Office), dans l'Etat de la Caroline du Nord (Etats-Unis), qui l'a annoncé le 7 février 2026 sur sa page Facebook . Une information relayée par le média local WNCT .

Les adjoints du shérif sont, en effet, intervenus à Windsor au domicile de la propriétaire de Cinnamon, identifiée comme étant une certaine Ameena Outlaw, le samedi 31 janvier. A leur arrivée sur les lieux, les forces de l'ordre ont constaté que la chienne était enchaînée dehors, alors qu'il faisait très froid, et que son collier était si serré qu'il s'enfonçait profondément dans sa peau.

Le bureau du shérif du comté de Bertie indique qu'Ameena Outlaw est poursuivie pour cruauté envers les animaux. Elle devra ainsi comparaître devant le tribunal début mars.

Par ailleurs, Cinnamon a été saisie par les autorités, sa maîtresse ayant accepté de signer sa cession au profit de l'association de protection animale PETA.



Cinnamon a été opérée

Dans la foulée de son sauvetage, la chienne a été emmenée en clinique vétérinaire pour y subir une intervention chirurgicale en urgence. Elle devrait se remettre totalement et être confiée à une famille d'accueil, voire proposée à l'adoption, dès que son état de santé le permettra.

Désormais à l’abri, Cinnamon entame une nouvelle étape de son existence, loin de l’environnement qui l’a mise en danger. Son avenir se construit entre soins, convalescence et reconstruction, avec la perspective concrète d’un foyer capable de lui offrir stabilité et tendresse. Une trajectoire qui, sans effacer ce qu’elle a enduré, ouvre enfin la voie à une vie digne de ce nom.