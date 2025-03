De menuisier à éducateur, cet homme a tout quitté pour aider les chiens en détresse

Eric aime les chiens, et ce, de manière inconditionnelle. Il a décidé d’aider les plus brisés à reprendre confiance en eux pour qu’ils aient une meilleure vie. Les propriétaires dans le besoin font appel à ses services et il travaille même dans un refuge pour apporter son aide.

Eric Sanchez, éducateur et comportementaliste canin, a longtemps travaillé en tant que menuisier avant de se rendre à l’évidence : il devait aider les animaux. Sa passion pour les chiens lui a donné envie d’apprendre à mieux les connaître pour mieux les comprendre et aider ceux dont personne ne veut.

Eric a toujours aimé les chiens, c’est une certitude. Il a toutefois décidé d’orienter sa carrière professionnelle vers la menuiserie malgré un stage en tant que maître-chien. Finalement et comme une évidence, il a stoppé sa profession pour se consacrer aux boules de poils, et plus précisément aux toutous brisés.

Le porte-parole des chiens

Le bienfaiteur a rencontré un chien au refuge Arpan de Narbonne et l’animal l’a mordu après son adoption, rapportait L’Indépendant. Plutôt que de ressentir de la colère pour le quadrupède, il a remis en question les connaissances et les pratiques apprises lors de son stage de maître-chien. Il a donc effectué des recherches pour essayer de comprendre le comportement du canidé plutôt que de le juger.

Les choses se sont enchaînées et Eric s’est lancé dans une formation d’éducateur canin axée sur les chiens agressifs. Il souhaitait comprendre, entendre ceux que personne n’écoute : « J'ai décidé de me vouer pleinement à nos loulous incompris », écrivait-il. À l’issue de l’enseignement, il a fondé sa propre entreprise, Vox Cane, où les chiens jugés difficiles sont accueillis et aidés.

« J'observe j'essaie de comprendre pour offrir des solutions adéquates »

Eric ne se qualifie pas d’expert dans le domaine, puisque chaque chien, et donc chaque cas, est unique. Son métier n’est pas sans difficultés et il préfère rester humble. Toutefois, il aspire à aider les maîtres dans le besoin : « Je mettrai donc en œuvre toute ma volonté et mon énergie pour aider tous ceux qui rencontrent des problèmes avec leurs compagnons et quelque soit le problème aussi grave semble-t-il ».

Eric intervient aussi au refuge Arpan de Narbonne pour réhabiliter les chiens et maximiser leur chance d’être adopté. Son rôle est précieux, car il offre une chance aux plus incompris : « Il n'y a pas de cas désespéré, il y a juste des voix à entendre », concluait-il.