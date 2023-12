Une chienne de refuge dont personne ne veut émeut un homme qui lui rend visite tous les jours pendant 2 mois

Malgré une première adoption ratée, les gens qui s’occupaient d’une chienne appelée Alva n’ont pas baissé les bras et ont travaillé d’arrache-pied pour l’aider à surmonter ses problèmes comportementaux. Un homme touché par son histoire s’est montré tout aussi persévérant et patient pour gagner sa confiance et l’adopter.

Austin Pets Alive!, un refuge situé à Austin dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), avait pris en charge Alva alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chiot. L’association avait réussi à trouver une famille pour cette chienne. Ou du moins, c’est ce que tout le monde croyait.

Alva souffrant de troubles de la motricité à cause d’une hypoplasie cérebelleuse, elle sortait moins que les autres chiens et sa socialisation n’était donc pas optimale. Par conséquent, elle affichait des problèmes comportementaux. Elle se montrait agressive envers les invités de ses adoptants et la situation n’avait fait que s’aggraver.



Ces derniers avaient fini par la ramener au refuge. L’équipe d’Austin Pets Alive! était toutefois déterminée à l’aider à surmonter ses difficultés. « Elle a reçu les meilleurs soins possibles, avec plusieurs personnes qui s’occupaient d’elle et la promenaient chaque jour », explique le Dr Ellen Jefferson, vétérinaire et directrice de l’association, à People.

Malgré les progrès réalisés par Alva, elle n’intéressait pas les visiteurs. Jusqu’à ce qu’un homme la repère sur Instagram. Joe Rotunda était bouleversé par l’histoire de cette chienne et ressentait de l’admiration pour elle. « J'ai vu toutes ces vidéos d'Alva courant, jouant et tombant, dit-il. Et chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait. Chaque fois qu'un défi se présentait, elle ne le contournait pas ; elle le surmontait ».

Un adoptant déterminé et patient

Joe Rotunda avait de l’expérience avec les chiens aux besoins spéciaux. Il a pu rencontrer Alva une première fois au refuge et, malgré l’impression initiale peu encourageante laissée par la chienne, il savait qu’il pouvait gagner sa confiance et en faire le nouveau membre de sa famille.

« Elle se méfiait beaucoup de moi. Elle était très nerveuse, inquiète et anxieuse », confie-t-il. Il la voyait néanmoins faire preuve d’affection à l’égard des gens qu’elle connaissait au refuge et était donc prêt à lui accorder tout le temps nécessaire.

Joe Rotunda a rendu visite à Alva tous les jours pendant 2 mois. Peu à peu, l’attitude hostile de cette dernière à son adresse s’est atténuée. Elle a commencé à tolérer sa présence, puis s’est mise à l’approcher de sa propre initiative.



Il a ensuite été décidé de faire un essai. Il était question que la chienne passe une nuit chez Joe Rotunda et voir comment les choses allaient se dérouler. L’expérience a été une réussite totale ; le lendemain matin, Alva est allée vers lui en remuant la queue. C’était une première.

« Elle m'a donné plus que ce que je lui ai donné »

Quand quelqu’un d’Austin Pets Alive! est venu la chercher, Alva lui a fait comprendre qu’elle n’avait pas l’intention de retourner au refuge. Elle voulait rester dans cette maison, aux côtés de Joe Rotunda et de son autre chien Max.

« J'ai vu toute cette anxiété disparaître, et cette chienne qui me détestait, qui grognait et me signifiait de rester à l'écart, veut maintenant me faire des câlins, des bisous et recevoir des gratouilles sur le ventre, se réjouit-il. C'est vraiment incroyable ».

L’adoption a été officialisée dans la foulée. Alva, qui a ainsi mis fin à plus de 500 jours d’attente d’une famille aimante, n’en est pas la seule bénéficiaire. « Elle m'a donné plus que ce que je lui ai donné, dit, en effet, Joe Rotunda. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette maison est plus lumineuse parce qu'elle brille. »