La vidéo adorable d’un chiot Teckel qui apprend à nager a fait fondre le cœur des internautes

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, tous les chiens ne savent pas nager, comme le rappelle PetHelpful. De nombreux canidés ont un instinct qui leur permet de se débrouiller naturellement dans l’eau. Certains ont même des aptitudes particulièrement élevées, comme c’est le cas des Labradors, des Golden Retrievers, ou encore des Terre-Neuve.

© maddieemorris / TikTok

En revanche, certaines races ont plus de difficultés à nager en raison de leur constitution physique. Par exemple, les chiens au museau écrasé comme le Bouledogue Français peuvent avoir des difficultés respiratoires dans l’eau, ceux avec des pattes courtes et une poitrine profonde comme le Teckel ont plus de mal à nager, ou bien encore ceux dont le poil court n’isole pas suffisamment du froid, comme le Lévrier. Et bien sûr, quelle que soit la race, les chiens peuvent avoir peur de l’eau, y être mal à l’aise, ou tout simplement ne pas aimer ça.

© maddieemorris / TikTok

Le Teckel ne fait donc pas partie des nageurs hors pair. Toutefois, il est possible de leur apprendre à se sentir plus à l’aise dans l’eau, et l’idéal est de commencer lorsqu’ils sont encore jeunes. C’est ce qu’ont fait les propriétaires de Westley.

Une première initiation à la piscine réussie

Les propriétaires de Westley n’ont pas attendu longtemps avant de lui présenter la piscine. Ils ont fait les choses tout en douceur. 2 personnes étaient avec le chien dans l’eau et le soutenaient. Il a seulement été lâché sur la plus haute marche de l’escalier, où il ne courait aucun risque.

© maddieemorris / TikTok

Les images de cette première baignade sont adorables et ont fait fondre le cœur des internautes. De plus, en sortant de l’eau, le chien a été enveloppé dans une serviette et s’est blotti contre la poitrine de sa maman pour se réchauffer.

© maddieemorris / TikTok

A lire aussi : Une chienne d'assistance s'octroie une pause bien méritée dans les bras d'un célèbre personnage Disney (vidéo)

Avec des propriétaires aussi attentionnés, ce Teckel fera peut-être partie des meilleurs nageurs de sa race ? En tout cas, il n’aura pas peur d’aller dans l’eau et pourra se baigner sans risque. C’est le plus important !

Découvrez ces images attendrissantes dans la vidéo ci-dessous :