Inquiet pour son ami, un Labrador tente de sauver un Carlin pendant son cours de natation à la piscine (vidéo)

Certains chiens sont très à l’aise dans l’eau, d’autres beaucoup moins… C’est le cas de Luna, une femelle Carlin qui s’est dernièrement rendue avec ses maîtres dans une piscine pour chiens pour améliorer ses compétences en natation. Équipée de son gilet de sauvetage, la petite chienne allait s’élancer dans l’eau pour nager seule, quand son amie Labrador a estimé l’entreprise trop dangereuse et a décidé de la « sauver ». Une scène à la fois mignonne et hilarante !

Chez Doggie Dips, dans le Surrey au sud de Londres (Angleterre), tous les chiens peuvent profiter du plaisir de se baigner avec leurs maîtres dans une piscine chauffée. Si le personnel de cette entreprise familiale est toujours heureux de voir les toutous nager ou sauter dans la piscine, il assiste parfois à des moments cocasses, comme celui offert récemment par Ruby, une femelle Labrador attentionnée, et Luna, son amie Carlin.

Un « sauvetage » trop mignon

Ce jour-là, les maîtres de Ruby et de Luna avaient réservé une séance de piscine chez Doggie Dips pour leurs chiennes, lorsqu’ils ont assisté à une scène touchante.

Alors que la petite femelle Carlin avait enfilé son gilet de sauvetage pour tenter de nager par elle-même, son amie Labrador s’est inquiétée pour elle. Dès que son maître a lâché Luna, Ruby s’est donné pour mission de la « sauver » de la noyade. « Je t'ai eu, mon pote », peut-on lire dans la vidéo TikTok immortalisant ce geste héroïque.

Dans cette courte publication de 14 secondes, on voit en effet Ruby attraper le gilet de sauvetage de Luna et trainer son amie jusqu’à la rampe de sortie de la piscine où les 2 chiennes ont pu sortir ensemble de l'eau en toute sécurité. À se demander si cette séance était destinée à aider Luna à être plus à l’aise dans l’eau ou s’il s’agissait plutôt d’entraîner Ruby au métier de sauveteur !

@doggie_dips / TikTok

« C'est une bonne amie »

Cette scène aussi attendrissante que drôle relayée par Parade Pets a suscité de nombreuses réactions, à commencer par les maîtres du chien et le personnel de la piscine. À la fois surpris et émus, ils n’ont tout simplement pas pu résister à partager ce « sauvetage » avec les internautes.

@doggie_dips / TikTok

Ceux-ci ont d’ailleurs été touchés par cette chienne qui essaie de protéger son amie coûte que coûte. « C’est une bonne amie », a notamment écrit quelqu’un dans la section des commentaires. « Ils savent mieux que les humains quand un petit gars n'est pas très confiant. », a commenté une autre personne.

« Les Carlins n'ont jamais besoin d'aide. Mais si tu insistes. », a ajouté quelqu’un d’autre avec humour. Une chose est sûre, Luna pourra toujours compter sur Ruby pour veiller sur elle !