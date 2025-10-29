Dans un message poignant, l’actrice Hilary Swank annonce la perte de son compagnon à 4 pattes (vidéo)

Inaccessibles, les célébrités semblent vivre dans un monde à part. Pourtant, ce sont des êtres humains qui ne sont pas à l’abri de la perte tragique de leur compagnon à 4 pattes. Ainsi, Hilary Swank a fait part le 27 octobre de la disparition de Kai, son chien bien-aimé.

Hilary Swank est une amoureuse des animaux . Elle possède ainsi de nombreux chiens, des oiseaux, et même des chevaux. Être entourée d’une telle ménagerie est forcément synonyme de bonheur et de nombreux moments de joie. Il arrive cependant que le malheur touche tôt ou tard tout ce petit monde. Ainsi, le 27 octobre dernier, l’actrice oscarisée a annoncé la difficile nouvelle de la disparition de son petit compagnon à 4 pattes, Kai.



© @hilaryswank / Instagram

C’est via une publication Instagram – reprise par le média People –, que la comédienne a informé sa communauté de cette perte tragique. Les mots sont touchants, les photos attendrissantes. Hilary exprime son chagrin, tout en rappelant les bons moments passés avec sa boule de poils : “C'était un si bon garçon, et s'il y a une chose dont on se souviendra toujours, c'est sa façon subtile de devenir le préféré de tous, quand on s'y attendait le moins”. Bien évidemment, les messages de soutien affluent massivement, afin d’aider l’actrice à traverser ce moment si difficile que tous les propriétaires d’animaux ont un jour pu connaître.

Ce n’est pas la première fois que Hilary Swank est confrontée à une telle perte. Elle a ainsi dû faire face à la disparition de sa chienne Karoo, morte des suites d’une maladie auto-immune qui l’avait emportée en une semaine. À ce moment-là, l’actrice s’est interrogée sur ce qu’elle pouvait faire en souvenir de sa boule de poils. Inspirée par ses chiens adoptés, elle a alors créé l’association Hilaroo, qui met en relation des jeunes en difficultés avec des chiens en famille d’accueil . Elle expliquait à l’époque : “Je veux créer une association en son honneur, ainsi que pour l'esprit des chiens et la façon dont ils nous touchent”. Désormais, son œuvre de bienfaisance sera également touchée par l’esprit de Kai, conservant ainsi son souvenir bien vivant.

