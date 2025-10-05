Un homme recueille 12 chiens en famille d’accueil, mais le dernier obtient une place particulière dans son cœur

Depuis quelques années, Aidy Hammant-Shut offre son hospitalité aux toutous de refuge qui cherchent une famille. Il les accueille chez lui, les réhabilite, puis les aide à rejoindre leur maison pour la vie. Si le bienfaiteur a déjà vu passer de nombreux chiens chez lui, l’un d’eux ne l’a pas laissé indifférent.

Aidy Hammant-Shut travaille conjointement avec l’association Dogs Trust, refuge d’Ilfracombe (Angleterre), depuis 2 ans et demi. L’homme s’est porté volontaire pour devenir famille d’accueil et a déjà recueilli 12 chiens depuis qu’il s’est lancé. Son but est d’aider les toutous à trouver un foyer et quitter le nid, mais récemment, il n’a pas souhaité voir partir l’un d’eux.

Ce dernier s’appelle Kid et a passé 229 jours au refuge avant de rejoindre la maison d’Aidy, rapportait Torbay Today . Le canidé, un Lévrier de 6 ans, était le dernier pensionnaire en date du bienfaiteur et a passé beaucoup de temps sur place.

Aidy voyait en lui de nombreuses qualités que les adoptants ne percevaient malheureusement pas : « Il est gentil, affectueux et a un cœur d'or », assurait l’homme. Personne ne s’intéressait à lui malgré sa belle personnalité et même après de longs mois, le toutou ne trouvait pas sa perle rare. Ce qu’il ne savait pas, c’est qu’elle était juste sous son museau !

Aidy Hammant-shutt / Facebook

Un échec d’accueil

Aidy et lui ont commencé à nouer un lien très fort avec le temps. Le bon Samaritain a de l’affection pour tous les chiens qu’il recueille, mais sa relation avec Kid était spéciale et unique. Il n’avait jamais songé à adopter un chien après le décès du sien, qui l’avait beaucoup peiné. Néanmoins, quand Kid est arrivé sous son toit, l’idée qu’il puisse repartir un jour l’attristait beaucoup.

En concertation avec sa femme, il a décidé de l’adopter : « On ne pourrait pas imaginer la vie sans lui », assurait-il. Le toutou n’a donc jamais quitté sa famille d’accueil, qui est devenu son foyer pour la vie. Dans le jargon du sauvetage, cela s’appelle un échec d’accueil. En effet, les bienfaiteurs ne sont pas censés garder les animaux qu’ils hébergent. Mais quel bel échec, alors, pour Kid et ses nouveaux propriétaires !

Il a volé le cœur de ces derniers, qui continuent tout de même d’accueillir d’autres chiens, car c’est très important à leurs yeux : « Le plus gratifiant, c'est de pouvoir donner un nouveau départ aux chiens [...] Même quelques semaines en famille d'accueil peuvent faire toute la différence », partageait Aidy.