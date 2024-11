Un chaton abandonné dans une boîte en carton avec sa famille et nécessitant des soins trouve le bonheur absolu

Strawberry a commencé sa vie de la mauvaise patte. Le chaton a été abandonné dans une boîte en carton, avec sa maman et les membres de sa portée. Après avoir vécu cette épreuve terrible, la petite boule de poils a pris un nouveau départ dans sa nouvelle famille d’adoption.

En Angleterre, une famille de félins a été trouvée abandonnée dans une boîte en carton au bord de la route. Cette dernière renfermait la mère et ses 5 chatons âgés de 6 semaines. À la suite du sauvetage, les animaux ont été pris en charge par le Berkshire Cat Centre, situé à Newbury.

« Ils étaient tous en insuffisance pondérale et souffraient du coryza, écrit l'association Cats Protection, qui a suivi l'affaire, sur sa page Facebook, l’équipe de Berkshire Cat Centre leur a donné des soins vétérinaires et de l’amour. »

Une histoire qui se termine bien

Strawberry était la plus petite de sa portée, et arborait un ulcère « douloureux » au niveau de l’œil. En raison de son état alarmant, ses bienfaiteurs lui ont fourni un traitement et un régime alimentaire spécifiques.

Courageuse et résiliente, la petite boule de poils s’est complètement rétablie. Ses anges gardiens la décrivent comme étant une minette « joueuse et affectueuse ». Elle n’a pas attendu longtemps avant de trouver chaussure à sa patte ! Une famille est rapidement tombée sous son charme et a décidé de l’adopter, révèle un article publié sur le site web de la BBC.

Rassurez-vous, ses frères et sœurs, ainsi que sa maman, ont tous eu leur « happy ending ». Chaque félin a rejoint son nouveau foyer d’adoption, et s’est parfaitement installé. Après avoir connu les affres de l’abandon et la négligence, les chats savourent la seconde chance qui leur a été offerte.

Leurs adoptants les aident à oublier les mauvais souvenirs, et à aller de l’avant. Il est temps pour ces adorables compagnons aux pattes de velours de croquer la vie à pleines dents !