Confié à un refuge par son maître malade, ce Golden Retriever découvre sa véritable vocation en devenant chien sauveteur lors de catastrophes naturelles (vidéo)

Lorsqu’il a été pris en charge par le Delaware Valley Golden Retriever Rescue (États-Unis), une longue attente pouvait guetter Cam dans sa quête d’un nouveau foyer. Pourtant, il ne le savait pas encore, mais le toutou était destiné à un tout autre avenir.

Comme presque tous les chiens de sa race, Cam est un fougueux Golden Retriever . Jusqu’à présent, il vivait heureux en compagnie de son maître bien-aimé. Hélas, ce dernier est tombé malade, et il ne pouvait plus garder son compagnon à 4 pattes près de lui. Il s’est donc résigné à le confier au Delaware Valley Golden Retriever Rescue (DVGRR), afin que l’organisme caritatif trouve un nouveau foyer au toutou.

Outre sa fougue, les membres du DVGRR ont rapidement remarqué que le canidé présentait un grand enthousiasme pour les activités enrichissantes. Ils ont donc pensé que cette énergie et cette intelligence pourraient être mises à profit pour une grande cause. Le profil de la boule de poils a alors été présenté à la National Disaster Search Dog Foundation ( SDF ) , association qui intervient dans les sauvetages suite à des catastrophes naturelles.



© Search Dog Foundation

C’est ainsi que Cam a intégré le centre de formation de la SDF, avec le soutien de la Rachael Ray Foundation's Rescue Brigade qui a pris en charge les frais. Là-bas, le toutou a démontré des aptitudes exceptionnelles dans la recherche de personnes disparues, ainsi qu’une remarquable aisance à se déplacer dans les terrains rocailleux. C’est donc sans difficulté que Cam a obtenu son diplôme de chien de sauvetage en juillet dernier.

A lire aussi : Fraîchement arrivé dans sa famille d’accueil, ce chien de refuge spontané et enjoué se lie d’amitié avec tous les chiens de son quartier (vidéo)