Dans le Doubs, un cheval victime de maltraitances et laissé à l’abandon mobilise forces de l’ordre et associations animalières

La Fondation 30 Millions d’Amis est allée à la rencontre de ce cheval de 23 ans qui a été laissé sans nourriture par ses propriétaires. En premier lieu, sa présence dans un champ, seul, a été signalée par la mairie, puis c’est le CHEM, Centre d’Hébergement pour Équidés Maltraitaités, qui a pris le relais, soutenu par les experts de 30 Millions d’Amis.

Le cheval âgé de 23 ans a été repéré en tant qu’animal errant, ce qui a alerté les acteurs locaux. Rapidement, ces derniers ont compris que le cheval était en très mauvaise posture, et que sa vie était potentiellement en danger.

« Infesté de vers »

Lors de l’intervention des différents protagonistes associatifs, les inquiétudes sont devenues de plus en plus prégnantes. Laetita Bos, à la tête du CHEM expliquait : « Il est infesté de vers. Ses pieds étaient également en très mauvais état ». Personne ne sait combien de temps l’animal est resté livré à lui-même.

Son état d’extrême maigreur a été un indicateur de son mauvais état de santé. En effet, privé de nourriture et de la protection la plus élémentaire, le cheval semblait très affaibli.

Il a été mis en sécurité très rapidement, et a subi une batterie d’examens vétérinaires.

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30 Millions d'Amis

Une résilience admirable

Malgré sa situation : les négligences de la part de ses propriétaires et l’abandon, le cheval a donné toute sa confiance à ses sauveteurs. Il a été transporté jusqu’à un centre équin dans l’Allier. Par la suite, le CHEM et 30 Millions d’Amis ont indiqué souhaiter lui trouver une famille d’accueil, afin qu’il se repose et profite d’une vie plus douce.

Une plainte a été déposée et l’affaire est en cours auprès du Tribunal de grande instance de Besançon.

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Quels sont les risques de la dénutrition chez l’animal ?

La privation alimentaire engendre de graves conséquences chez l’animal, quel que soit son âge. Voici les principaux risques :

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Une chute hypoglycémique, qui, dans le pire des cas, peut aboutir à une léthargie, une crise convulsive

Une perte musculaire, autrement dit une perte de la masse corporelle essentielle à une bonne santé

Un dysfonctionnement des organes, en particulier le cœur, les reins

Une mise en danger du système immunitaire et un risque accru de maladie infectieuse

Par ailleurs, ces risques physiques s’accompagnent d’un bouleversement psychologique. Imposer un arrêt de l’alimentation à son animal est un délit, passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende.