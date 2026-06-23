En promenade au parc, une chienne se précipite vers sa sœur de portée qu’elle a quittée 1 an plus tôt (vidéo)

Ce qui devait être une balade habituelle s’est transformée en retrouvailles émouvantes entre ces 2 chiennes de la même portée qui se sont tout de suite reconnues. Baghya, la propriétaire, a lâché sa chienne en arrivant au parc. Cette dernière est allée jouer avec d’autres chiens, puis, son regard a été attiré vers une chienne qui venait d’arriver. Les propriétaires des unes et des autres ont rapidement découvert le point commun entre leurs chiennes, littéralement nées le même jour.

Daisy est une chienne Maltipoo âgée d’1 an. Avec son caractère dynamique et adorable, elle vit un quotidien très joyeux avec sa propriétaire. Le jour où elles se sont rendues au parc, ni l’une ni l’autre ne pensaient faire une telle rencontre. Newsweek est revenu sur cette histoire mettant en avant la mémoire exceptionnelle de nos boules de poils.

Un comportement qui change radicalement

Daisy s’amusait tranquillement avec ses amis lorsqu’une chienne vraisemblablement inconnue est arrivée dans le parc. La chienne a quitté son groupe instantanément pour rejoindre celle qu’elle connaissait en fait déjà.

La propriétaire de Daisy n’a pas saisi le comportement de la chienne, qu’elle n’avait jamais vu agir de la sorte auparavant.

@daisy.the.poo / Instagram

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« C’était la sœur de Daisy »

Les présentations ont rapidement été faites entre Baghya et le propriétaire de l’autre Maltipoo du même âge. La conversation a rapidement révélé que les chiennes étaient liées par le sang, étant issues de la même portée. Alors qu’elles avaient l’air de se battre, elles fêtaient en réalité leurs retrouvailles, 1 an après. Elles avaient été séparées à l’âge de 8 semaines, et c’était comme si elles ne s’étaient jamais quittées.

Baghya avouait : « honnêtement, nous ne pouvions pas du tout y croire », avant d’ajouter : « Même anniversaire, même éleveur. Nous avons posé chaque question une par une et confirmé l’adresse pour enfin y croire, mais tout cela a pris un sens une fois que nous nous sommes rendus compte ».

Daisy et sa sœur ont devancé leurs propriétaires en se fiant à leur mémoire infaillible.

Comment les chiens font-ils pour se reconnaître ?

Les chiens savent se reconnaître et se trompent rarement. Leur mémoire est très élaborée, ils se fient notamment :