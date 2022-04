Des bénévoles fabriquent des abris pour les chiens errants à partir de panneaux d'affichage inutilisés

« Stand for Strays », 3 petits mots derrière lesquels se cachent un grand projet solidaire. À Pak Kret, une banlieue située au nord de Bangkok (Thaïlande), de nombreux abris pour les chiens errants ont été construits à partir de panneaux d'affichage inutilisés. Zoom sur cette initiative originale.

Les animaux errants n'ont pas toujours la chance d'être protégés contre les intempéries. En Thaïlande, Ajarn Yossaphon Chanthongjeen, doctorant en philosophie à l'Université de technologie Rajamangala, a lancé le projet « Stand for Strays » pour améliorer le bien-être de ces âmes en peine.

Comme l'a expliqué Creapills dans un article paru le 15 avril 2022, plus de 300 chiens vadrouillent dans les rues de Pak Kret. L'homme au grand cœur a imaginé des abris pouvant être dépliés, construits à partir de panneaux d'affichage inutilisés. Quand l'inutile devient utile...

Une initiative créative et solidaire

Grâce au projet d'Ajarn, une vingtaine de prototypes ont déjà vu le jour dans divers endroits de la ville. Ces petits refuges sont conçus à l'instar des parasols, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement être dépliés par les passants. Ainsi, tout le monde peut contribuer au bien-être des animaux en un simple geste.

Les chiens errants peuvent donc se mettre à l'abri de la pluie, de la chaleur et du vent. En plus, comme l'ont indiqué nos confrères, des gamelles remplies de croquettes et d'eau sont installées dans des encoches. Les nombreux canidés, qui ne peuvent malheureusement pas tous être accueillis en refuge par manque de places, sont à la fois nourris et protégés.

Ce mouvement solidaire n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Les publications évoquant ce projet suscitent des dizaines de milliers de réactions positives, notamment sur Facebook.

Ajarn, l'initiateur de cette opération bienveillante, espère que cet engouement se répandra dans d'autres villes et touchera de plus en plus de gens. Souvent, un petit geste peut faire une grande différence.

