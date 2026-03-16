D'un adorable Spaniel sacré champion à une fillette de 4 ans star du plus grand concours canin du monde, voici ce qu'il faut retenir de l'édition 2026 de Crufts (vidéo)

Près de 19 000 chiens se sont affrontés à Crufts 2026, le plus grand salon canin du monde. Cette année, c’est Bruin, le Clumber Spaniel au caractère bien trempé, qui a remporté le Best in Show, au terme d’une édition pleine d’émotions. Entre exploits canins, duos attendrissants et une grande ouverture du monde canin à tous les chiens, retour sur les moments les plus marquants de cette édition 2026.

Chaque année au Royaume-Uni, Crufts rassemble l’élite canine mondiale. Organisé au National Exhibition Centre de Birmingham par le Kennel Club — récemment devenu le Royal Kennel Club — cet événement créé en 1891 par Charles Cruft est aujourd’hui considéré comme la plus grande exposition canine du monde.

Pour cette édition, près de 19 000 chiens étaient en lice dans une multitude de disciplines depuis les concours de beauté aux épreuves sportives comme l’agility ou le flyball. Au sommet de la compétition, tous ont espéré décrocher le titre tant convoité de « Best in Show », récompensant le meilleur chien de l’exposition.

Le sacre d'un chien au caractère bien trempé

Au terme de 5 jours de compétition, le titre suprême de « Best in Show » est finalement revenu à Bruin, un Clumber Spaniel au tempérament bien affirmé. Déjà vainqueur de la catégorie des chiens de chasse, il a su s’imposer face à 6 autres finalistes pour décrocher le trophée tant convoité.

© Crufts / Facebook

Son propriétaire, Lee Cox, n’a pas caché son émotion : « Je n’arrive pas à y croire », a-t-il déclaré en recevant sa rosette. « C’est merveilleux pour cette race. C’est le chien d’une vie. Il est vraiment, vraiment spécial. » Il décrit d’ailleurs sa boule de poils comme une petite « diva » qui « aime faire les choses à sa manière ».

Derrière lui, Meghan, un Petit Basset Griffon Vendéen venu de Croatie, a obtenu la deuxième place, tandis que d’autres concurrents notables comme Viking, un Mastiff Tibétain, Hazel, un Corgi Pembroke, et Spencer, un Schnauzer Nain, complétaient ce prestigieux plateau de finalistes.

Mention spéciale au plus adorable des duos

L’instant « mignonnerie » de Crufts 2026 est, quant à lui, revenu à Caitlyn, 4 ans, et son fidèle Schnauzer Nain, Zeeva, âgé de 8 ans. Ce duo touchant a conquis le cœur des visiteurs et des juges, recevant une mention « très honorable » (« highly commended ») pour leur complicité et leur énergie sur le ring. Une histoire pleine de tendresse qui rappelle que la passion pour les chiens se partage dès le plus jeune âge !

© Lyzahro Schnauzers / Facebook

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Une révolution canine : Crufts accueille désormais tous les chiens

L’édition 2026 de Crufts a également marqué une réelle révolution dans le monde canin : pour la première fois en 150 ans, le Kennel Club, devenu Royal Kennel Club (RKC) en 2023 et relancé officiellement en novembre 2025, s’ouvre à tous les chiens, même aux croisés. Fini l’élitisme réservé aux chiens de race pure : désormais, chaque toutou du Royaume-Uni peut bénéficier des programmes du RKC.

Pour célébrer ce tournant historique, un « salut des 21 chiens » a été organisé devant le château de Windsor, mettant à l’honneur les races emblématiques et les plus vulnérables du pays.

Au-delà de ce symbole, le Royal Kennel Club a lancé le plus grand recensement canin jamais réalisé au Royaume-Uni et a transformé Crufts en une communauté active toute l’année pour tous les passionnés. Une transformation historique qui envoie un message fort : tous les chiens comptent, et chacun mérite reconnaissance, protection et amour. L’avenir du monde canin ne s’est jamais annoncé aussi inclusif !