Dans l’attente de trouver une famille pour la vie, ce chiot de 3 mois se réconforte avec une peluche géante (vidéo)

Dans les refuges, les animaux doivent parfois attendre de longues périodes avant qu’une famille ne décide de les adopter. Il peut alors arriver que certains d’entre eux aient besoin de réconfort pour les aider. Pour Melon, c’est la peluche géante d’un paresseux qui lui offre un soutien émotionnel tout doux.

Melon est un adorable chiot de 3 mois. Il est actuellement le pensionnaire du refuge Peggy Adams situé à West Palm Beach, en Floride (États-Unis). Pour lui, les journées se résument à une longue attente dans son chenil. Certes, elles sont entrecoupées de quelques sorties ou séances de jeux en extérieur, mais la majeure partie de son temps, il la passe entre 4 murs. C’est éprouvant lorsque l’on est un jeune toutou de quelques mois seulement qui ne demande qu’à s’amuser.



© @peggyadamsarl / TikTok

Pour l’aider à supporter ce quotidien difficile, l’équipe du refuge a eu une idée : lui offrir une peluche . Et par n’importe laquelle, une énorme peluche d’un paresseux tout en sourire et tout doux. Bien évidemment, elle ne remplace pas le bonheur d’avoir une famille, mais cela aide quand même beaucoup.

D’ailleurs, Melon a aussitôt accepté ce soutien émotionnel. On peut notamment s’en apercevoir dans une vidéo postée par l’association sur son compte TikTok @peggyadamsarl. Les images, reprises par PetHelpful , montrent ainsi la boule de poils confortablement couchée sur le dos et contre sa peluche. Dans cette position, on dirait presque un gros bébé dans les bras de sa maman. Le clip de 7 secondes est accompagné d’un texte : “Melon, le chiot du refuge, se sentait seul, alors nous avons envoyé M. Paresseux”.

@peggyadamsarl Don't worry, Melon ???? You'll have a family to cuddle soon! ???? 3-month-old Melon (and 12 other shelter puppies!) are available for adoption today at Peggy Adams ???? Come on in to meet them ???? We're open 11-6 daily! ? original sound - ?

M. Paresseux semble donc parfaitement s’acquitter de sa tâche. Il faut dire que les peluches ont bien souvent la cote auprès de nos compagnons à 4 pattes. S’il s’agit la plupart du temps d’un jouet, pour certains toutous comme Melon ces doudous sont d’inestimables soutiens dans des périodes difficiles de leur vie.

Heureusement pour notre boule de poils, elle possède un atout précieux : son jeune âge. En effet, les chiots sont les plus plébiscités dans les refuges. Il y a donc fort à parier que l’attente ne devrait plus être trop longue pour Melon, et qu’il trouvera vite sa famille pour la vie.