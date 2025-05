Après 7 ans d'attente au refuge, une chatte âgée qui craint le contact humain prend un nouveau départ dans un foyer aimant

À la fin du mois d’avril, la Fondation 30 Millions d’Amis a partagé l’histoire d’Alaska, une chatte blanche ayant connu un passé sombre. La boule de poils, âgée de plus de 10 ans aujourd’hui, a été trouvée errante sur la voie publique et placée au refuge de l’Espoir à Pierrelatte (26) en 2018.

Pendant 7 longues années, l’ex-va-nu-pattes a attendu l’arrivée de la famille de ses rêves. Mais sa peur de l’humain a compliqué sa quête. Alaska ne recherchait pas l’attention des adoptants potentiels lors des visites. Par conséquent, les demandes d’adoption ne se bousculaient pas…

En plus d’avoir connu les affres de l’errance et l’attente au refuge, Alaska a rencontré divers problèmes de santé, dont une anémie comme en témoigne « sa truffe rose pâle ». La chatte a également souffert d’un cancer auriculaire, qui a été guéri grâce à l’ablation de ses oreilles ; et n’arbore plus qu’une seule dent.

© Fondation 30 Millions d'Amis – DR

Alaska a été adoptée

Les semaines, les mois et les années se sont écoulés, jusqu’au jour où elle a croisé le regard de Joëlle. « J’étais venue au refuge pour trouver un chat qui aime les câlins, mais j’ai immédiatement craqué pour cette petite mamie toute blanche », confie la retraitée à 30millionsdamis.fr.

Après cette rencontre, Joëlle a rendu visite à la pensionnaire plusieurs fois afin de mieux la connaître. Puis, la visiteuse a officialisé l’adoption d’Alaska, qui était éligible à l’Opération doyens de la Fondation (programme visant à faciliter l’adoption des animaux âgés).

Au sein de son nouveau foyer, la boule de poils qui est entrée à l’hiver de sa vie « mange bien », mais « quasiment pas de croquettes » en raison de son unique dent. Son adoptante laisse aussi à sa disposition de l’herbe naturelle pour se ressourcer.

© Fondation 30 Millions d'Amis – DR

« Obtenir des câlins reste un challenge »

Comme le rapporte la Fondation 30 Millions d’Amis, les débuts ont été difficiles. Mais rassurez-vous, l’adoptée s’avère en pleine forme à l’heure actuelle ! « Je l’ai emmenée chez le vétérinaire dès la première semaine, car elle vomissait, explique Joëlle, une prise de sang a révélé un début de problème rénal ainsi qu’un petit souci à l’estomac, mais rien de grave. Alaska suit un traitement. »

Après avoir vécu en refuge, Alaska savoure le confort de son petit nid douillet. Son adoptante lui a « donné accès à presque toutes les pièces de la maison, pour qu’elle trouve ses repères ». L’un de ses accessoires préférés n’est autre que le tapis d’entrée, qu’elle utilise comme grattoir, alors que de nombreux jouets sont à sa disposition. Ce qui amuse Joëlle !

Alaska continue d’évoluer à son rythme et de s’adapter à sa nouvelle vie. Pour l’heure, elle craint toujours le contact humain, mais son adoptante ne désespère pas. « Obtenir des câlins reste un challenge, conclut-elle, je ne pourrai peut-être jamais la prendre dans mes bras. Mais si c’est le cas, je serais folle de joie ! »