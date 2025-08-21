Dans l'appartement d'une vieille dame peuplé de cent chiens, 5 nouveau-nés incarnent l’espoir et la résilience

C’est en juin dernier que des agents de police de New York (États-Unis) ont fait une sombre découverte chez une femme de 73 ans. Retrouvée décédée dans son logement, la vieille dame vivait avec une centaine de chiens. L’urgence était de mise pour ces animaux négligés et malmenés par des conditions de vie aussi précaires.

L’histoire a fait la une des journaux, en juin 2025. En effet, ce type de situation est inédite et laisse imaginer une femme dépassée par les événements, qui partageait son quotidien avec ces animaux cumulés au fil des années. Les sauveteurs et services de police intervenus sur place se souviennent d’une odeur nauséabonde, de chiens obligés de vivre parmi leurs propres excréments. La situation bouleversante a pu prendre fin cet été, après l’intervention de plusieurs associations impliquées dans le bien-être animal.

Un cauchemar en plein New York

La femme de 73 ans résidait dans le fameux quartier de Brooklyn, à New York. Certainement amoureuse des chiens, elle s’est laissée dépassée par sa générosité en accueillant 100 chiens chez elle. N’ayant pas les moyens de les soigner correctement et de leur offrir un cadre de vie décent, des dizaines d’entre eux ont été touchés par la maladie. Au moment du sauvetage, qui faisait suite au décès de la propriétaire, certains des chiens ont aussi trouvé la mort, des suites de négligences importantes.

Un nécessaire travail collectif

C’est d’abord le centre de soins aux animaux de New York (ACC) qui a pris en charge les chiens, documentait le journal Hudson Valley Country. Puis, 2 refuges ont pris la suite, le Hudson Valley Animal Rescue Sanctuary et CARE of DC, situé dans d’autres États.

Durant l’accueil des chiens, les bénévoles de CARE of DC se sont aperçus qu’une des chiennes était gestante. Quelques heures plus tard, elle donnait naissance à 5 chiots. Les bénévoles témoignaient : « Nés en plein milieu de tout ce chaos, ces chiots ont déjà montré à quel point ils sont forts et résistants ».

5 forces de la nature prêtes à l’adoption

Les 5 boules de poils ont naturellement trouvé leurs noms : « Thor, Zeus, Titan, Achille et Athéna ». En bonne santé, ils ont donné beaucoup d’espoir à leurs aidants, qui ont pris soin d’eux et les ont menés jusqu’à l’étape de leur adoption. L’association CARE, très impliquée, propose un service très utile, qui consiste à proposer à des adoptants de passer une journée avec un animal du refuge. L’idée est d’offrir à un pensionnaire l'opportunité de passer une journée agréable en-dehors du refuge, et de mener, dans le meilleur des cas, à la possibilité d’une adoption.