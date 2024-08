Pour Ozzy, rescapé d’une maison de l’enfer, négligence et indifférence font désormais partie du passé

Ozzy, n’est âgé que d’un an et pourtant, il aurait toutes les raisons de perdre foi envers le monde qui l’entoure. Ce Caniche nain a passé le début de sa vie dans des conditions misérables qui auraient pu avoir raison de lui. Mais au lieu de choisir la rancœur, il a préféré emprunter le chemin de la résilience et s’est battu pour obtenir une seconde chance.

La boule de poils vivait avec environ 60 autres animaux avant d’être secourue par l’organisme It Takes A Village, basé à Muscatine dans l'Iowa (États-Unis). Selon le refuge, ils étaient les victimes d’une situation de « thésaurisation, usine à chiots et négligence ». Les pauvres n’avaient pas de conditions de vie décentes et ont été retirés à leur propriétaire.

« Ils méritent un heureux dénouement »

Ozzy faisait partie de ces animaux malheureux et, comme les autres, a intégré les locaux d’It Takes A Village dans l’espoir de commencer une nouvelle vie. Le chien n’avait tout bonnement jamais reçu d’affection alors, quand le personnel a commencé à s’occuper de lui, il s’est immédiatement prêté au jeu. Les membres l’ont décrit comme « le plus gentil des petits gars » et ont déclaré qu’il était « très proche des humains ».

La boule de poils a su passer outre son passé, voyant ce qui l’attendait désormais. OurQuadCities a d’ailleurs rapporté qu’elle avait été placée à l’adoption après quelques jours passés aux côtés de ses sauveteurs. Lesquels ont réalisé une brève description du canidé sur leurs réseaux sociaux pour le présenter : « C'est le plus grand des amours ! Ses passe-temps favoris sont les câlins, les caresses sur le ventre et profiter de la brise ainsi que du soleil. Il est merveilleux ».

Avec de tels éloges, une résilience, mais surtout un cœur aussi grand, nul doute que le petit Ozzy finira par trouver sa perle rare. C’est tout le bonheur qu’on lui souhaite, car il mérite d’être heureux pour le restant de ses jours !