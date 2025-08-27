Dallas la chienne s'étant coincé la tête dans un bocal, continue de se remettre de sa mésaventure et reçoit la visite de généreux donateurs

Rescapée d’une situation dramatique, Dallas reprend doucement goût à la vie. Sa convalescence touche les cœurs, jusqu’à une entreprise locale qui a tenu à lui apporter son soutien.

Nous vous avions parlé en fin de semaine dernière du sauvetage de Dallas, une chienne qui errait depuis plusieurs jours la tête coincée dans un bocal en plastique à Dillsburg, dans le comté d’York en Pennsylvanie (Etats-Unis). L’association de protection animale l’ayant prise en charge, Canine Rescue of Central Pennsylvania, a donné des nouvelles de la rescapée.

La chienne a également reçu la visite de représentants d’une entreprise ayant sponsorisé ses soins, rapportait FOX43 le mardi 26 août.

“Dallas continue de prendre ses marques dans sa famille d'accueil et de décompresser après tout ce qu'elle a traversé. Elle savoure ses friandises spéciales et profite du temps qu'elle passe avec sa famille”, pouvait-on lire hier sur la page Facebook du Canine Rescue of Central Pennsylvania. Une publication comportant des photos la montrant heureuse et détendue.

La chienne se remet donc très bien de sa mésaventure. Son calvaire avait pris fin après de multiples tentatives de capture infructueuses. Elle échappait constamment à ceux qui essayaient de lui venir en aide, alors que plus le temps passait, plus elle s’affaiblissait et se mettait en danger. Elle ne pouvait plus se nourrir, boire, ni respirer convenablement.

Dallas avait finalement été localisée par un télépilote de drone, puis mise en sécurité par les bénévoles du Canine Rescue of Central Pennsylvania qui l’avaient libérée du bocal.

“Cela ferait pleurer n'importe qui”

Soignée, réhydratée, nourrie et traitée contre les parasites, la chienne a été confiée à une famille d’accueil. Une collecte de fonds a également été lancée pour financer ses soins, mais la contribution la plus importante est venue d’une entreprise locale spécialisée dans la confection d’encas et de friandises.

Dale Warfel, représentant de Bickel's Snack Foods, a remis un chèque à la directrice du refuge lors d’une petite cérémonie. A cette occasion, il a pu visiter les locaux de l’association et rencontrer Dallas, amenée par sa mère d’accueil.



FOX43

Dale Warfel a exprimé sa fierté et son émotion. “Elle a encore un long chemin à parcourir, mais elle a l'air en pleine forme, a-t-il déclaré. La voir ainsi aujourd'hui après tout ce qu’elle a traversé, cela ferait pleurer n'importe qui.”

FOX43

Dallas pourra bientôt être proposée à l’adoption.