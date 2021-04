Craintif et risquant l'euthanasie dans un refuge, ce chien à la vie difficile refusait même l'aide de ses sauveteurs

© Pride + Groom

Sauvé d’un refuge où il risquait l’euthanasie, un chien extrêmement méfiant et à la stature imposante ne se laissait ni examiner par le vétérinaire, ni même toiletter. Une association et une marque de shampoing pour chien sont venus en aide à la bénévole qui le prenait en charge.

Quand Michael, un croisé Chien de montagne des Pyrénées / Berger d’Anatolie, était arrivé dans un refuge de Palmdale, en Californie, personne ne connaissait son passé. Il était toutefois clair qu’il avait eu une vie difficile. L’imposant canidé avait très peur des humains et ne se laissait pas approcher, raconte People.

L’établissement où il se trouvait est de ceux qui pratiquent l’euthanasie sur les chiens qu’ils ne parviennent pas à placer, passé un certain délai. Hélas, c’était la triste issue vers laquelle Michael, jugé non-adoptable, se dirigeait.

Son destin a toutefois basculé quand Rita Earl Blackwell a entendu parler de lui. Photographe à Los Angeles, elle aide les animaux des refuges à trouver des adoptants en leur organisant des séances photos. L’histoire de Michael l’a émue et elle a décidé de faire quelque chose pour lui.

Elle a contacté l’association Delaney's Dogs et son amie Louise Crane. Cette dernière est une productrice de télévision qui faisait régulièrement office de famille d’accueil pour les chiens en difficulté. Elle avait toutefois choisi d’observer une pause à ce moment-là. Quand Rita Earl Blackwell lui a parlé de Michael, elle a décidé de sortir de sa « retraite » pour s’occuper de lui.

Le chien était encore très craintif à son arrivée chez Louise Crane. Il lui a fallu plusieurs jours pour accepter la laisse et le collier. Quand elle a voulu lui faire prendre un bain, il a refusé net. Il en avait pourtant grand besoin. Il devait aussi être vu par un vétérinaire, mais cela s’annonçait également impossible en raison de sa posture.

Un chien totalement transformé après ses soins et son toilettage

Louise Crane est entrée en contact avec Pride + Groom, une entreprise spécialisée dans les produits de toilettage pour chien. La marque a aussi un volet caritatif, reversant une partie de ses bénéfices à des refuges et aidant des chiens à trouver des familles. Ses dirigeantes ont tout de suite accepté d’épauler Louise Crane dans la prise en charge de Michael.

Pride + Groom lui a offert du shampoing et a payé les frais vétérinaires et de toilettage. En raison de sa réticence, Michael a été anesthésié lors de son examen vétérinaire et son passage chez le toiletteur. Il en est ressorti totalement transformé, en bonne santé et arborant une magnifique robe blanche toute propre.

Son attitude s’est également améliorée au cours des quelques semaines qu’il a passées par la suite chez Louise Crane. Mieux encore ; la famille idéale a été trouvée pour Michael. Il a découvert sa nouvelle maison près des montagnes, avec d’autres chiens et de nouveaux propriétaires qui lui donnent énormément d’amour.