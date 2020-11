Covid-19 : Maxi Zoo plus que jamais aux côtés des refuges qui ont besoin de soutien

Photo d'illustration

La chaîne d’animaleries Maxi Zoo continue de venir en aide aux refuges et associations qui accueillent et prennent soin des animaux en difficulté. Elle a même renforcé son action solidaire envers ces structures, qui ont de plus en plus de mal à poursuivre leur œuvre à cause de la situation sanitaire.

Le premier confinement avait considérablement compliqué la mission des refuges et associations accueillant les animaux. Le second, entré en vigueur le 30 octobre dernier, annonce une nouvelle période difficile pour les bénévoles et salariés qui se mettent au service des chiens, chats et autres pensionnaires qui attendent d’être adoptés.

Consciente de la complexité de la situation pour ces établissements, Maxi Zoo renouvelle et renforce son engagement à leurs côtés à travers une série d’actions solidaires.

Les bracelets de l'amitié : l'aventure solidaire continue jusqu'à la fin novembre

L’une d’elles est l’opération « les bracelets de l’amitié », lancée le 1er octobre dans ses 212 magasins, qui restent d’ailleurs ouverts pendant le confinement. Maxi Zoo a décidé de prolonger cette initiative jusqu’au 30 novembre 2020, dans le but de collecter davantage de fonds au profit de la Fondation Frédéric Gaillanne et de l’association Agir pour la Vie Animale (AVA).

En pratique, pour chaque bracelet de l’amitié acheté dans l’un des points de vente de l’enseigne Maxi Zoo, 1,50€ est reversé à part égale entre les deux associations. A la fin octobre, 79 000 de ces bracelets ont été vendus.

Pour rappel, la Fondation Frédéric Gaillanne forme des chiens guides pour enfants malvoyants et non-voyants. Quant à AVA, elle s’occupe de 500 animaux délaissés ou condamnés à l’euthanasie.

Parallèlement, les collectes de fonds et de produits continuent dans tous les magasins Maxi Zoo à travers :

