L’association Gamelles Pleines lance son calendrier 2021 pour aider les plus démunis et leurs animaux

Comme chaque année, Gamelles Pleines met en vente son calendrier afin de poursuivre son œuvre au profit des personnes en situation précaire et leurs animaux de compagnie. L’ouvrage est constitué de magnifiques photos illustrant la complicité entre les animaux et leurs maîtres.

Pour bon nombre de personnes sans abri et en grande précarité, leurs chiens, chats et autres animaux de compagnie sont leur seule famille. Ces derniers leur apportent un peu de réconfort dans leur quotidien extrêmement difficile. Ils les aident à garder le moral dans les moments de dépression et de doutes.

C’est à ces gens-là et à leurs compagnons que l’association Gamelles Pleines tend la main. Elle leur rend aussi hommage à travers son calendrier qu’elle édite et met en vente chaque année.

Le calendrier 2021 de Gamelles Pleines vient justement d’être lancé. Il a été pensé sous le thème de la complicité, avec pour objectif de mettre en avant cette merveilleuse relation qui unit les humains en détresse et leurs fidèles compagnons. Un lien d’une rare solidité et qui constitue pour eux une aide inestimable face à l’adversité du quotidien.

L’édition 2021 du calendrier de Gamelles Pleines, ce sont 13 histoires et portraits saisissants de beauté et chargés de sens. Des images réalisées lors de séances photos valorisantes et autant de moments d’échanges avec ces personnes, qui ont d’ailleurs reçu leurs clichés en cadeaux. Pour elles, ces photographies deviennent des souvenirs et des sources de motivation pour continuer de s’accrocher à l’espoir malgré les difficultés.

L’intégralité des ventes générées par le calendrier Gamelles Pleines 2021 sera consacrée aux actions solidaires menées par l’association : maraudes et aides alimentaires, soins vétérinaires et prévention épidémique, équipements des structures sociales, selleries et aide des maîtres, éducation canine, familles d'accueil et accompagnement, etc.

Il pourra être commandé sur les sites de Wanimo et de Gamelles Pleines.