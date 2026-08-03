Couvert de croûtes à cause de la gale ce pauvre chien de rue est enfin guéri et adopté définitivement (vidéo)

Poleng vivait dans les rues en Indonésie avant d’être sauvé et soigné par l’association Little Steps Matter. Le chien a rapidement dévoilé une personnalité douce et aimante à l’égard de ses aidants, puis de sa famille d’accueil. C’est désormais auprès de sa famille d’adoptants qu’il s’épanouit pleinement.

Poleng a été sauvé à l’occasion d’un autre sauvetage de chiens. Son apparence a tout de suite marqué les sauveteurs. Surnommé le « chien de pierre » à cause de la gale qui avait envahi son pelage, il était couvert de croûtes. Un membre de Little Steps Matter explique : « Au moment où nous avons vu Poleng, il était clair qu’il avait énormément souffert ».

« Il semblait presque s’être transformé en pierre »

Poleng nécessitait une hospitalisation en urgence. Un sauveteur relate la situation et confie à The Dodo : « Son corps a été ravagé par la gale sévère, avec une peau douloureusement enflammée et d’épaisses couches de croûtes recouvraient tout son corps, il semblait presque s’être transformé en pierre ».

L’équipe n’avait jamais été confrontée à un tel cas auparavant. Confié à un vétérinaire, Poleng a entamé un long parcours de soins.

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Un contact devenu possible

Auparavant, le moindre contact physique faisait souffrir le chien, qui se tenait à distance des caresses de ses aidants. Après avoir reçu des soins, il a fini par apprécier le contact avec les humains. Pris en charge par une famille dans les premiers temps, il a été réorienté vers un autre foyer d’accueil. 4 mois plus tard, des adoptants se sont positionnés pour accueillir Poleng pour toujours. Sa nouvelle famille a repéré le chien sur les réseaux sociaux et en est tombée amoureuse. « Il vit une vie de rêve avec sa famille maintenant », conclut la responsable du refuge.

Quels sont les symptômes de la gale chez le chien ?

Maladie parasitaire de la peau, la gale est causée par des acariens microscopiques qui pondent des œufs sous la peau du canidé, engendrant des réactions inflammatoires très invalidantes. Les symptômes de la gale sont les suivants :

Une démangeaison intense qui conduit le chien à se gratter

Une perte de poils et l’apparition de plaques sur l’épiderme

Des lésions et des croûtes rouges, puis jaunes

Un épaississement de la peau

Le traitement de la gale doit être médical. Le vétérinaire pose le diagnostic et met en place le protocole de traitement.