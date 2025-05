Couchée sur un tas de détritus, une chienne qui gémissait de douleur laisse place à la joie après son sauvetage

Au début du mois d’avril, Arturo Flores – membre de l’association Logan's Legacy 29 – a reçu un message alarmant au sujet d’une chienne errante, qui restait couchée sous un buisson et ne pouvait pas bouger. La pauvre boule de poils était allongée sur un tas d’ordures, et ne cessait de gémir.

Ni une ni deux, le bénévole s’est précipité sur les lieux pour aider cette âme en peine. « Le pauvre bébé est resté là pendant des jours, souffrant tellement, et personne n'est venu », a déclaré Suzette Hall, fondatrice de l’organisme, à la rédaction de The Dodo.

Désireux de lui proposer les meilleurs soins, son sauveur l’a délicatement portée et placée dans sa voiture, puis l’a conduite vers une clinique vétérinaire. Entre-temps, Arturo a baptisé sa petite protégée Tillie.

© Logan's Legacy 29

La chienne a besoin de soins

Les examens médicaux ont révélé que l’ex-va-nu-pattes souffrait d’une fracture du bassin, ce qui expliquait ses pleurs incessants et son incapacité à se lever. Ses bienfaiteurs ont été bouleversés en pensant à toute la souffrance endurée seule au milieu des détritus. Toutefois, ils étaient confiants quant à sa guérison complète.

Comme l’a souligné Suzette Hall sur Facebook, la jolie petite Tillie avait « juste besoin de repos » et « d’amour ». La boule de poils avait un long chemin à parcourir avant de se rétablir complètement, mais elle savait qu’elle était désormais entre de bonnes mains et se sentait pleinement en sécurité.

© Logan's Legacy 29

Tillie cherche une famille d’accueil ou d’adoption

Pour l’instant, la rescapée bénéficie de traitements spécifiques au sein de l’établissement vétérinaire. À l’heure actuelle, les soigneurs ne savent pas encore si une opération chirurgicale sera nécessaire.

Quoi qu’il en soit, Tillie n’a plus rien à voir avec la pauvre bête qui gémissait de douleur, seule dans son coin.

© Logan's Legacy 29

Grâce à ce sauvetage, elle a retrouvé le sourire et foi en l’être humain. Pendant que l’équipe vétérinaire continue de la soigner et de la combler d’amour au quotidien, les bénévoles de l’association essayent de mettre la patte sur la famille d’accueil ou d’adoption idéale pour la boule de poils.

Ils font tout leur possible pour aider leur adorable protégée, et lui offrir un avenir radieux. Confiants, ils savent qu’un jour Tillie trouvera le grand amour. « Elle n’aura plus jamais besoin de demander de l’aide », conclut Suzette Hall, ravie d’avoir sauvé un nouvel animal et de lui avoir offert une seconde chance.

© Logan's Legacy 29