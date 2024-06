En tournant la tête vers un tas d’ordures, un conducteur sauve un chien abandonné sur le bord de la route (vidéo)

Un Pitbull au pelage bicolore est longtemps passé inaperçu sur un petit trottoir longeant une autoroute de Saint Louis, aux États-Unis. Le pauvre canidé s’est créé un abri de fortune au beau milieu des déchets et vivait dans l’insécurité constante. Par chance, un automobiliste a fini par le remarquer et a changé son destin.

L’individu a contacté l’organisme de sauvetage Stray Rescue of St. Louis pour obtenir de l’aide. Rapidement, des sauveteurs, dont Donna Lochmann, ont été dépêchés sur les lieux. Malgré les indications du témoin, ils ont mis un peu de temps avant de localiser le canidé.

Un chien très amical

Celui-ci était endormi au beau milieu des détritus. Il a levé la tête en entendant les bienfaiteurs, lesquels l’ont alors repéré allongé sur des sacs-poubelle. Donna s’est approchée de lui doucement et a été chaleureusement accueillie par la boule de poils. Elle a rapidement pu la caresser, lui a donné des friandises, et a suffisamment gagné sa confiance pour pouvoir lui passer un collier autour du cou.

Dans la voiture, le rescapé baptisé Gibson semblait rassuré. C’était comme s’il avait compris que sa vie allait changer à partir de cet instant. Il n’aurait plus à se battre pour trouver de la nourriture et, de façon générale, ne manquerait plus jamais de rien.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Il est prêt à partir

Après quelques examens médicaux, ses sauveteurs ont affirmé qu’il pouvait être proposé à l’adoption. Le chien était en bonne santé, gentil et n’attendait plus qu’à trouver sa famille pour la vie. Il a été placé en maison d’accueil chez Michelle Schefner, en attendant, laquelle a donné de ses nouvelles : « Gibson se débrouille à merveille ! C'est tout simplement le garçon le plus gentil ! Il s’amuse très bien avec mes enfants et donne des tonnes de bisous. Nous adorons l’avoir avec nous ! » déclarait-elle, relayée par The Dodo.

Avec une telle personnalité, nul doute que Gibson trouvera vite sa perle rare !