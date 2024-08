Atticus le chien abandonné sur un tas de détritus est prêt pour l'adoption après "une guérison miraculeuse"

Un mois après sa découverte au milieu des ordures, Atticus est aujourd’hui un chien totalement transformé. Il recouvre la santé et a repris du poids, si bien que l’association l’ayant pris en charge peut désormais le proposer à l’adoption.

C’est, en quelque sorte, une renaissance que vit Atticus, ce chien dont nous vous avions parlé dans un précédent article. Début juillet, il était dans un état de santé préoccupant après sa découverte cachectique et abandonné sur un tas de déchets. Aujourd’hui, il est fin prêt pour la nouvelle grande étape de sa vie : l’adoption. C’est effectivement ce que rapporte ABC News ce lundi 5 août.

Lévrier Staghound de 5 ans, Atticus « avait clairement vécu une longue période de cruauté, n'ayant pas été soigné, ni nourri », d’après Jessica Wilde, vétérinaire à la clinique de l’association Lost Dogs' Home. Cette dernière avait eu les larmes aux yeux en l’examinant, tant il était mal en point. Le chien ne pesait que 12 kilogrammes et était incapable de tenir sur ses pattes.



Jessica Wilde et le reste de l’équipe de Lost Dogs' Home étaient toutefois bien décidés à tout faire pour le sauver. La praticienne indiquait à l’époque que « le chemin vers la guérison [était] encore long ».

Un chemin sur lequel il s’est fort bien engagé, puisque, à la faveur d’« une guérison miraculeuse », il est à présent prêt à être adopté.

Atticus pèse désormais 27 kilogrammes et se sent de mieux en mieux. Il a même pu suivre des séances d’éducation de base pour l’aider dans sa future vie de famille.

Chez Lost Dogs' Home, on se concentre maintenant sur la recherche d’un profil de maître bien spécifique pour le canidé. « Atticus a besoin d'un foyer où son adoptant puisse poursuivre sa rééducation, tant physique que mentale », explique ainsi Jade Currie, responsable au refuge.

« Il était clair qu'il voulait se battre dès le début »

Il lui faudra « quelqu'un qui pourra rester à la maison avec Atticus et le faire se sentir en sécurité », ajoute-t-elle, précisant qu’il s’entend avec les autres animaux, les enfants et les personnes âgées.

Jamie Nichols, mère d’accueil ayant hébergé le chien, parle elle aussi de « rien de moins qu’un miracle » pour qualifier son rétablissement. « Nous pensions tous que cela prendrait plusieurs mois, mais il était clair qu'il voulait se battre dès le début », poursuit-elle.

Elle qui a été aux premières loges pour le voir remonter la pente et s’épanouir souhaite qu’Atticus rencontre l’amour le plus vite possible, tout en redoutant le moment de la séparation. « Je vais certainement verser quelques larmes lorsque je lui dirai mon dernier au revoir, mais mon objectif depuis le premier jour est de l’aider à trouver sa maison pour toujours », confie-t-elle à ce propos.