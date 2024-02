Après 10 ans de refuge, le plus ancien résident est désormais prêt à donner sa confiance aux humains

À cause de ses peurs, Humbug a passé près d’une décennie dans un chenil. Il a reçu énormément d’amour de la part des bénévoles, mais cela ne remplaçait pas la présence d’un maître pour la vie. Comme ses congénères, il méritait d’avoir sa propre maison. Son souhait a mis du temps à se réaliser, mais la famille parfaite est venue le chercher ce mois-ci.

D’émouvants au revoir ont été célébrés au sanctuaire animalier de Bleakholt, à Ramsbottom (Royaume-Uni). Humbug, le plus ancien résident du refuge, a rejoint sa famille pour la vie après 10 ans d’attente. Une nouvelle qui réchauffe le cœur de tous ceux qui avaient suivi son histoire.

Il faut dire qu’Humbug est un animal très touchant. Il est arrivé au refuge en 2014 avec sa fratrie lorsqu’il était chiot et a rapidement trouvé une maison. Malheureusement, ses propriétaires ont compris qu’il avait une peur bleue des humains et qu’il aurait besoin d’être réhabilité pour pouvoir vaincre ses craintes. Ils ont préféré le ramener au chenil.

Il avait besoin d’un maître qui puisse le comprendre

Effectivement, Humbug se laissait envahir par ses angoisses. Il avait très peur des inconnus, ce qui freinait grandement son processus d’adoption : « Il avait des insécurités, des phobies et avait donc besoin d'une formation ainsi que d’un propriétaire patient » témoignait un porte-parole de l’organisme, relayé par LancsLive. Cette personne compréhensive peinait à arriver, mais a fini par se manifester 10 ans plus tard.

Ken Marsh et sa compagne Sandra ont déjà adopté des chiens âgés à plusieurs reprises au sanctuaire. Après le décès de l’un d’eux, ils sont retournés sur place pour donner une chance à un autre canidé : « Je suis allé à Bleakholt et j'ai encore demandé à voir le résident le plus ancien » témoignait l’homme.

La fin d’une longue attente

Après une discussion, Sandra et lui ont décidé d’adopter Humbug. Ils l'acceptent comme il est et avancent à son rythme : « C'est un plaisir de l'avoir » affirmait son maître. Les membres du refuge, dont la responsable Karen Weed, sont extrêmement heureux pour le toutou. Il était devenu leur petit protégé au fil du temps : « Nous sommes tous ravis que Humbug ait trouvé un foyer. Tout notre personnel et nos bénévoles l'aiment tellement » confiait la femme.

Laquelle est persuadée qu’il mènera sa « meilleure vie » en compagnie de Ken et de Sandra.

