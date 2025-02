"The Rock" est en deuil, l'acteur Dwayne Johnson annonce la disparition de son chien qui était à ses côtés depuis 10 ans

Dwayne Johnson a perdu son meilleur ami, un Bouledogue Français appelé Hobbs. L’acteur et ancien catcheur a partagé sa peine avec ses nombreux fans sur son compte Instagram et rendu hommage au quadrupède qui était même apparu à ses côtés dans l’un de ses films.

« Repose en paix, Hobbs ». Tels sont les mots avec lesquels Dwayne Johnson, alias The Rock, a introduit sa triste publication Instagram pour annoncer le décès de son chien. Un post effectué le mardi 25 février et relayé par le Daily Mail. La disparition du Bouledogue Français de 10 ans est survenue lundi soir.

« J'ai été abasourdi par cette perte, mais nous sommes tellement reconnaissants pour tout l’amour pur qu'il a donné à notre famille et nous sommes tellement reconnaissants qu'il n'ait pas souffert, puisqu’il est parti tranquillement et courageusement pendant la nuit », a ainsi écrit l’acteur, producteur et ancienne star du catch.



Dwayne Johnson / Instagram

Dwayne Johnson, qui fêtera ses 53 ans en mai, avait nommé son compagnon ainsi en référence au personnage de Luke Hobbs, qu’il incarne dans la saga des « Fast and Furious » à partir du 5e volet.

Hobbs était d’ailleurs apparu dans « Fast and Furious: Hobbs and Shaw » à l’initiative de son maître, qui avait produit ce film par le biais de sa société Seven Bucks Productions. A l’époque, The Rock avait partagé des photos du tournage et raconté à quel point son chien s’y était bien comporté. « Hobbs a été un vrai pro, pouvait-on effectivement lire de la part du natif de Hawyard, en Californie. Il a été discipliné, contrairement à son propriétaire. Il a été professionnel, contrairement à son propriétaire, et il a été à l'écoute du réalisateur, contrairement à son propriétaire. »



Dwayne Johnson / Instagram

Mardi, l'Américano-canadien a publié une série de photos et de vidéos en hommage au regretté Bouledogue Français.

« Je ne sais pas comment fonctionnent les esprits, a-t-il poursuivi, mais reviens nous rendre visite de temps en temps pour que nous puissions faire des bêtises et rire à nouveau ».

« Je ne sais pas comment fonctionnent les esprits, a-t-il poursuivi, mais reviens nous rendre visite de temps en temps pour que nous puissions faire des bêtises et rire à nouveau ».

L’ex-lutteur de la World Wrestling Entertainment avait adopté Hobbs et Brutus il y a près de 10 ans. Brutus avait malheureusement perdu la vie quelques mois après son arrivée dans la famille, à cause d’un champignon toxique qu’il avait ingéré. Auparavant, Dwayne Johnson l’avait sauvé de la noyade de justesse après sa chute dans une piscine.