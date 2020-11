Affaire Elisa Pilarski : les résultats ADN enfin dévoilés ! Curtis, seul responsable des morsures retrouvées sur le corps de la jeune femme !

© Elisa Pilarski / Facebook

Attendus depuis de longs mois, les résultats ADN ont finalement été dévoilés. Ils incriminent Curtis, tout comme l’expertise des 2 vétérinaires mandatés par la justice. Du côté du Rallye de la Passion, on s’est dit satisfait de ces nouvelles, qui exonèreraient ses chiens de chasse de toute responsabilité dans la mort d’Elisa Pilarski.

La triste date anniversaire de la disparition d’Elisa Pilarski approche à grands pas. Le 16 novembre 2019, la jeune femme de 29 ans, enceinte, trouvait la mort en forêt de Retz dans l’Aisne. D’après le rapport d’autopsie, le décès de la victime avait été la conséquence d’une hémorragie provoquée par plusieurs morsures canines.

A la tragédie et à la tristesse s’ajoutaient les nombreuses questions restées sans réponse. Quel(s) étai(en)t le(s) chien(s) auteur(s) desdites morsures fatales ? Des prélèvements d’ADN avaient été effectués sur Curtis, l’un des chiens du couple qu’Elisa Pilarski formait avec Christophe Ellul, ainsi que sur les 62 chiens de chasse à courre de la société de vénerie Le Rallye de la Passion. Une vingtaine d’entre eux se trouvaient, en effet, dans cette forêt le jour de l’incident.

Après l’expertise vétérinaire, les résultats ADN incriminent le seul Curtis

Les derniers éléments révélés font porter la responsabilité de l’attaque mortelle à Curtis. Seul l’ADN de l’American Staffordshire Terrier, qui accompagnait la victime au moment du drame, a été retrouvé sur sa maîtresse. C’est ce que rapporte BFMTV aujourd’hui.

Les traces d’ADN du canidé ont été relevés sur le corps, sous l’ongle et à l’intérieur des habits d’Elisa Pilarski. Par ailleurs, seul son ADN a été découvert sur sa muselière, ce qui semble mettre à mal l’hypothèse d’une bagarre entre lui et les chiens de chasse.

Quant à l’ADN de la victime, il a été détecté dans des traces de sang trouvées sur les babines et l’œil droit de Curtis. Enfin, un autre ADN de chien a été relevé sur les vêtements d’Elisa Pilarski, mais il n’a pu être identifié.

Des résultats qui vont dans le sens des conclusions de l’expertise réalisée par les 2 vétérinaires mandatés par la justice. D’après ces dernières, les blessures infligées à la jeune femme n’ont pu être faites que par la mâchoire de Curtis.

Réaction du Rallye de la Passion : la « satisfaction » d’être « mis hors de cause »

Dans la foulée de cette annonce, le Rallye de la Passion a publié un communiqué dans lequel l’association exprime son « immense satisfaction ». Pour elle, ces résultats « confirment définitivement l’innocence des chiens de Sébastien Van den Berghe », le maître d’équipage de la société de vénerie.

« Les chiens du Rallye la Passion sont donc complétement innocentés et exonérés de toute responsabilité relative à l’accident », poursuit l’auteur du communiqué, qui relaie également la réaction de Sébastien Van den Berghe. Tout en renouvelant « l’expression sincère de toute sa compassion à la famille de la victime », ce dernier estime que son « honneur est enfin lavé » et souhaite pouvoir retrouver le cours normal de sa vie, « en harmonie avec la nature et inspirée par les valeurs d’écologie ».