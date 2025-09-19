Connus pour leurs vocalises, ces 3 chiens s’adonnent tous les matins à un rituel amusant mais aussi très bruyant (vidéo)

« Je parie que vos voisins vous aiment », commentait un utilisateur sur TikTok avec une pointe d’humour. Cette famille de chiens est en effet du genre vocal et n’hésite à hurler, littéralement, pour se faire entendre. Leur propriétaire a récemment partagé leur routine matinale qui peut étonner les personnes qui ne côtoient pas souvent des Huskies.

On se rappelle de la façon dont 2 des Huskies ont rendu hommage à leur sœur canine décédée. Et plus tard, de la façon dont ils ont introduit leur nouveau frère. Tous les moments de la vie de ces chiens semblent être marqués par des vocalisations. Désormais bien habitués à la vie à 3, les chiens ont monté une chorale et s’entraînent tous les matins. Vidéo à l’appui pour ce trio désormais très connu.

@tikanni.kita.n.tehya / TikTok

Un trio uni et complice

Ce trio que l’on connaît actuellement a traversé plusieurs épreuves, rappelait Newsweek. Le décès d’un des Huskies du trio originel est venu bouleverser l’équilibre qui existait. C’est à ce moment-là que, telle une meute, les 2 autres de la bande avaient exprimé leur peine en vocalisant durant plusieurs heures. Plus tard, les propriétaires ont décidé d’adopter un autre chien, toujours un Husky, qui viendrait compléter ce duo. Le tout jeune chien, désormais âgé de 7 mois, aurait pu éprouver quelques difficultés à s’intégrer à sa nouvelle famille, mais il a fait preuve d’une adaptabilité impressionnante. Dès les premières heures, il tentait d’imiter ses congénères en train de hurler « à la Husky ».

Ces propriétaires ne doivent pas s’ennuyer avec leur trio infernal !

@tikanni.kita.n.tehya / TikTok

Chacun sa tonalité

Lors de cet entraînement auquel les chiens s’adonnent tous les jours, les 3 Huskies ont une place attitrée. L’utilisateur « @tikanni.kita.n.tehya » expliquait sur TikTok : « Tikanni crie, Tehya sonne comme un ambulance et Kaito, qui a 7 mois, est un bébé grinçant ».

@tikanni.kita.n.tehya / TikTok

La vidéo met en avant le rythme propre et original de ce trio qui, espérons-le, habite dans une maison. La légende précisait : « Matin typique quand vous possédez des Huskies ».

« Ils rendent tant de gens heureux »

Ces ambassadeurs du caractère Husky font des milliers de vues sur TikTok. Les utilisateurs estiment que ce contenu les rend heureux. Si ce type de hurlements est difficile à appréhender chez des chiens d’autres races, il est tout à fait fréquent chez les Huskies, connus pour leur caractère bien trempé et leur voix particulière. Ici, les compères ont décidé de travailler leurs harmonies et ne sont pas près de s’arrêter dans leurs entraînements journaliers.