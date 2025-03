Après le décès de leur meilleure amie canine, ces 2 chiens expriment leur immense tristesse (vidéo)

Tikanni, Tehya et Kita formaient un trio uni, une meute indissociable, avant que cette dernière ne rejoigne les anges. Cette perte est immense pour sa famille, y compris ses congénères, qui ont montré des émotions proches de celles des humains.

Il y a encore quelques jours, Tikanni, Tehya et Kita, 3 Huskies, étaient tout bonnement inséparables. Ils faisaient tout ensemble et communiquaient par des hurlements comme le ferait une véritable meute. Malheureusement, la douce Kita est décédée à la fin du mois de février. Une terrible épreuve à surmonter pour sa propriétaire aimante, mais aussi ses meilleurs amis.

Que la vie était belle, dans la maison du bonheur ! Les 3 chiens ont eu la chance de partager le même toit, ce qui a considérablement renforcé leurs liens. Kita est la première à avoir posé les pattes au sein du foyer aimant. Tikanni l’a rejointe plus tard, puis Tehya. Ces derniers ont donc toujours connu la vie aux côtés de leur doyenne et meilleure amie canine.

@tikanni.kita.n.tehya.3.sibes / Instagram

Un vide immense

Le quotidien des chiens a été complètement bouleversé quand cette dernière a rejoint les anges après plus d’une décennie sur terre. Son départ a marqué un tournant pour sa maîtresse, tout comme ses congénères. Ceux-ci ont été dévastés face à cette perte énorme : « Ils n'ont jamais connu une vie sans Kita. Elle était le ciment qui maintenait la meute ensemble, elle était leur chef, la reine de la maison et leur a appris à être les merveilleux chiens qu'ils sont aujourd'hui », partageait la propriétaire des quadrupèdes.

Ils ont perdu leur pilier dans la maison et sont entrés dans une période de deuil. Leur propriétaire a été infiniment touchée de les voir pleurer la perte de Kita. Elle les a observés en train de hurler et d'attendre qu'elle leur réponde comme ils avaient l’habitude de faire autrefois. Elle a aussi constaté qu'ils retournaient constamment renifler ou s’allonger aux endroits préférés du quadrupède. Une vidéo partagée sur Instagram et rapportée par Pethelpful montre les émotions des 2 animaux. Ce qui semble évident en visionnant les images, c’est que nos boules de poils ont des sentiments proches des nôtres, contrairement à ce que l’on voudrait croire.

Tikanni et Tehya n’oublieront certainement jamais leur fidèle congénère et amie.