Un chien se lance dans un périple de 8000 km avec son maître pour soutenir les SDF et leurs amis canins

Trop nombreux sont les sans-abri qui n’ont pas accès aux hébergements d’urgence car ils sont accompagnés de chiens. C’est pour soutenir leur cause que Sébastien Diel et son ami Tayko ont entrepris un tour de France à pied qui devrait durer un an. L’homme est aussi le fondateur d’une association et multiplie les initiatives pour financer ses idées de projets en faveur des SDF et leurs animaux de compagnie.

Par le passé, Sébastien Diel avait un travail et un logement. Malgré une carrière de 30 ans en tant que boulanger, il est allé de malchance en coup du sort pour se retrouver au chômage et sans maison. Heureusement, son chien Tayko, un Berger Allemand, est à ses côtés pour le réconforter et l’aider à aller de l’avant.

Il est donc très bien placé pour savoir à quel point la présence d’un animal de compagnie est précieuse pour les sans-abri. C’est malheureusement aussi ce qui leur vaut de rencontrer d’énormes difficultés dans leur quête d’hébergement. « Les services sociaux me demandent de me séparer de mon chien avant même de me proposer une solution pour me loger », explique-t-il ainsi à France 3 Grand Est, qui relate son périple.



Ce dernier a débuté le 16 octobre 2023 à Waziers dans le Nord et devrait durer un an pour une distance totale de 8000 kilomètres. A pied, tirant une mini remorque permettant à Tayko de se reposer et d’être à l’abri des éléments, Sébastien Diel sillonne les routes de l’Hexagone pour sensibiliser à cette cause qui lui tient à cœur.

Certaines des étapes sont particulièrement éprouvantes, notamment celles comprenant des montées, mais Sébastien Diel reste motivé et il n’est pas du genre à reculer face aux épreuves, lui qui en a connu tant dans sa vie : une grosse dépression en 2010, la boulangerie qu’il avait dû fermer à cause de la pandémie de Covid, l’explosion du bateau dans lequel il vivait et qui lui avait valu des brûlures graves et une hospitalisation…

Sébastien Diel est toujours là, il relève les défis les uns après les autres et peut compter sur son fidèle compagnon Tayko.



Une association et de grands projets pour les sans-abri et leurs compagnons à fourrure

Son tour de France à pied a aussi le mérite de faire connaître l’association qu’il a fondée, Les Robins des blés, pour venir en aide aux sans domicile fixe et leurs animaux. « Beaucoup de sans-abri restent dans la rue parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur chien », dit-il à ce propos.

Redonner vie aux boulangeries dans les petites communes rurales, créer des structures d’accueil pour les sans-abri et leurs chiens, acheter et transformer des conteneurs en logements pour ces derniers… Ce sont là quelques-uns des projets que Sébastien Diel et son association aspirent à concrétiser.

Pour suivre le parcours de Sébastien Diel et Tayko et découvrir leur association : la page Facebook « Les Robins des blés » et le compte TikTok.