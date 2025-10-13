En trouvant un carton rempli de “chatons gratuits”, cette famille décide de tout faire pour leur sauver la vie

Ce matin-là, les membres de la famille Grimes ne s’attendaient pas à trouver un carton rempli de petits êtres vivants juste devant leur maison… Mais en découvrant cela, ils n’ont pas hésité une seule seconde à leur venir en aide, allant même jusqu’à demander l’aide de la communauté locale !

En sortant pour jouer au basket dans l’allée de leur maison, les enfants Grimes ont un jour aperçu un gros carton déposé juste à l’angle de la rue. Intrigués, ils ont appelé leur mère Elizabeth et sont allés voir de quoi il s’agissait. Quelle ne fût pas leur surprise en découvrant 4 adorables chatons enfermés à l’intérieur, avec pour seule protection 2 pauvres sous-vêtements… Transies de froid et complètement effrayées, les boules de poils n’avaient aucune chance de survie, seules dans la rue. Alors, sans se poser de question, Elizabeth et sa famille ont décidé de les recueillir et d’en prendre soin en attendant de leur trouver une famille. “C’était choquant et déroutant”, affirmait Elizabeth Grimes lors d’un entretien accordé à The Dodo.

© Elizabeth Grimes

Une portée non désirée

Sur le carton, la mention “chatons gratuits” était écrite, tandis qu’à l’intérieur, une courte note écrite à la main indiquait l’origine des petits. “Cette chatte errante qui venait à ma porte a eu des bébés sous mon porche. Je ne sais pas quoi faire ! Je ne peux pas me permettre de les garder”, pouvait-on y lire.

Immédiatement, la mère de famille a posté un appel à l’aide sur Facebook, espérant trouver quelqu’un pour adopter les bébés, visiblement déjà sevrés. Par chance, une bonne âme a répondu très rapidement et s’est portée volontaire pour adopter 3 des 4 boules de poils. Une condition qui tombait à pic pour les Grimes, eux qui avaient déjà prévu de garder un chaton !

© Elizabeth Grimes

Un nouveau membre dans la famille

“Quelques jours seulement avant de découvrir les chatons, le cochon d’Inde de mon fils de 9 ans est mort. Il en avait le cœur brisé. Nous avions déjà évoqué la possibilité de lui offrir un chaton à l’approche de Noël. Alors, quand nous les avons trouvés, nous lui avons dit qu’il pouvait en choisir un. Il a choisi le noir. C'était le plus petit de la portée. Il nous aide à la nourrir et à prendre soin d'elle. Il lui a choisi le nom de Cuddles. Depuis, ils sont inséparables”, a expliqué Elizabeth Grimes avec tendresse. Aujourd’hui, Cuddles vit sa meilleure vie chez les Grimes qui sont par ailleurs ravis d’avoir un nouveau membre dans leur famille.

© Elizabeth Grimes