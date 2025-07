Les propriétaires d’une Labradoodle découvrent comment cette dernière s’amuse lorsqu’elle est gardée par ses grands-parents (vidéo)

Anouk, cette jeune femme de 26 ans, a toujours vécu entourée de chiens. Lorsqu’elle s’est installée avec son conjoint, elle en a adopté un elle aussi, et a dû organiser sa vie en fonction de ce nouveau compagnon. Elle craignait que sa chienne ne s’adapte pas lorsqu’elle devait être gardée par ses parents, mais elle a eu la preuve que tout se passe pour le mieux. La jeune maîtresse est désormais soulagée, mais également émue de cette confiance si rapidement créée.

En s’installant ensemble, Anouk et son conjoint, qui résident aux Pays-Bas, avaient dans l’idée d’adopter un chien, mais ne savaient pas vers quelle race se tourner. La jeune femme avait vécu durant 13 années avec un Golden Retriever, qui était désormais le chien de ses parents. Elle confiait à Newsweek : « J’ai donc eu un chien autour de moi pendant la moitié de ma vie ». C’est en se promenant dans son quartier qu’Anouk a eu un coup de cœur pour un chien Labradoodle.

@juna.the.doodle / TikTok

Bienvenue Juna

En promenade dans sa rue, Anouk et son compagnon sont tombés nez à nez avec la tête adorable d’un chien qui les regardait par la fenêtre. Charmés, ils ont demandé au propriétaire de les renseigner sur la race du chien. Trois mois plus tard, Juna est arrivée chez le couple, tout juste adoptée d’un élevage de Labradoodles Australiens. Pleine d’entrain, la petite chienne a tout de suite été « super sociable », aimant « mordre les mains, les jambes, les pieds, les orteils, le nez ou l’oreille » de ses maîtres.

@juna.the.doodle / TikTok

Une séparation redoutée

Depuis son arrivée, expliquait Anouk, Juna n’a connu que peu de séparations. Le couple étant en télétravail la plupart du temps, la chienne peut compter sur la présence de ses maîtres quasiment tous les jours de la semaine, à l’exception de 2 journées. Dans l’emploi du temps, tout est prévu et la chienne est confiée aux grands-parents.

Une amitié spontanée et touchante

Les premiers moments passés chez les parents d’Anouk n’ont pas été de tout repos. Juna n’avait pas ses repères et débordait d’énergie aux côtés du chien âgé. Tout a très vite changé car quelques semaines plus tard, une amitié est bel et bien née. À cette occasion, les grands-parents ont préparé un petit album photo du duo à destination de leur fille. Très touchée par ces images qui prouvent la solidité du lien qui unit les 2 animaux, Anouk a partagé son émotion avec les internautes en expliquant : « Vince (le chien des parents), devient vraiment vieux, mais quand Juna est là, il retrouve sa vitalité ».

@juna.the.doodle / TikTok