Communication canine : la signification scientifique de l'asymétrie du battement de queue

Le battement de queue est un élément clé du langage corporel du chien, mais il est souvent mal interprété. Contrairement aux idées reçues, il ne signifie pas toujours que le toutou est heureux. Des chercheurs italiens ont notamment montré que ce battement était asymétrique : vers la droite, il traduit une émotion positive ; vers la gauche, plutôt de l’anxiété. Un signal que les autres chiens savent aussi interpréter.

Au quotidien, il suffit d’observer un chien pour comprendre que sa queue est un véritable indicateur de ses émotions. Une queue rentrée entre les pattes traduit généralement la peur ou le stress, tandis qu’une queue dressée bien haut signale plutôt l’assurance, voire une volonté de domination. Mais lorsqu’elle remue, les choses se compliquent : contrairement à une idée reçue, ce mouvement ne signifie pas toujours que le chien est content.

Un battement asymétrique qui a du sens

Depuis plusieurs années, des chercheurs italiens de l’Université de Bari et du CIMeC de Trente s’intéressent à ce phénomène et ont réussi à démontrer que le battement de queue dépendait en réalité de l’émotion ressentie par le toutou. Leurs travaux* ont d’ailleurs révélé un détail surprenant : les mouvements ne sont pas symétriques. Un chien a tendance à remuer davantage la queue vers la droite lorsqu’il éprouve des émotions positives, par exemple en voyant son maître, et vers la gauche lorsqu’il ressent des émotions négatives, comme face à un congénère hostile.

Cette asymétrie s’explique par le fonctionnement du cerveau, dont les 2 hémisphères jouent des rôles différents dans la gestion des émotions. Comme chez d’autres animaux, et même chez l’être humain, le côté gauche du cerveau est associé à des comportements d’approche (émotions positives), tandis que le côté droit est lié au retrait (émotions négatives). Ainsi, derrière un geste aussi familier que le battement de queue se cache en réalité un langage subtil et plein de nuances.

Un signal aussi perçu par les autres chiens

Pour vérifier si ces différences de battement de queue ont un sens pour les chiens eux-mêmes, la même équipe de chercheurs italiens a mené une expérience originale dont les résultats ont été publiés dans la revue Current Biology**. Ils ont ainsi montré à 43 chiens des vidéos — parfois sous forme de simples silhouettes pour éviter toute influence des expressions faciales — où l’on voyait un autre chien immobile ou remuant la queue vers la droite ou vers la gauche. Pendant ce temps, leur comportement et leur rythme cardiaque étaient minutieusement enregistrés.

© Current Biology

Le résultat a été frappant : face à un congénère qui remue la queue vers la gauche, les chiens observateurs devenaient plus tendus, leur rythme cardiaque s’accélérait et ils montraient des signes d’anxiété.

À l’inverse, lorsqu’ils voyaient un battement orienté vers la droite, ils restaient calmes et détendus. Autrement dit, nos amis canins semblent capables d’interpréter ce subtil signal corporel chez leurs congénères.

© Current Biology

Pour le neuroscientifique Giorgio Vallortigara, qui a participé à l’étude, il ne s’agirait pas vraiment d’un langage conscient que les chiens utilisent pour communiquer, mais plutôt d’un réflexe développé à force de côtoyer d’autres toutous. Sans s’en rendre compte, ils associent certains types de battements de queue à des intentions amicales ou menaçantes, et adaptent leur comportement en conséquence.

L’info Woopets – Comment interpréter le langage corporel de son chien ?

Le battement de queue est un excellent indice pour comprendre ce que ressent votre boule de poils, mais il ne suffit pas à lui seul. Pour vraiment déchiffrer ses émotions, il faut regarder l’ensemble de son corps : posture, oreilles, regard ou même tension musculaire. Pour vous aider, voici un petit pense-bête des principales situations :

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Queue basse ou rentrée : peur, stress ou inconfort ;

Queue haute et immobile : assurance ou dominance ;

Queue qui remue : émotion variable selon le contexte (pas automatiquement de la joie) ;

Oreilles en avant : attention ou curiosité ;

Oreilles plaquées en arrière : inquiétude ou malaise ;

Corps détendu : le toutou est calme et confiant ;

Poils hérissés : menace perçue, peur ou dominance ;

Couché sur le dos : soumission ou apaisement ;

Signaux d’apaisement (bâillement, détournement de regard, léchage de truffe…) : le chien cherche à éviter un conflit ou exprime un malaise.

*Quaranta, A et al., Asymmetric tail-wagging responses by dogs to different emotive stimuli, in Current biology, 2007 ; 17,6, 199-201.

**Siniscalchi M, Lusito R, et al., Seeing Left- or Right-Asymmetric Tail Wagging Produces Different Emotional Responses in Current Biology, 2013; 23, 2279-2282.