Épuisée et affamée, cette chienne a protégé ses 10 chiots nouveaux-nés en pleine forêt avant d'être sauvés par des promeneurs

L’amour d’une maman chien est plus fort que tout, comme l’a prouvé Mary, une adorable demoiselle trouvée errante dans une forêt. Elle était accompagnée de ses 10 chiots qui, pour leur part, paraissaient en bonne santé. Heureusement pour la petite famille, des randonneurs sont passés par là et ont fait le nécessaire pour les secourir.

Malgré ses difficultés à trouver de la nourriture pour elle-même, Mary a toujours pris soin de ses bébés en priorité. Mais la vie en forêt n'était évidemment pas idéale du tout pour la chienne et ses petits… Alors quand des randonneurs à l’âme charitable ont croisé la route de la petite famille, ils se sont empressés de les attraper pour les mettre dans leur voiture et les conduire auprès de l’association Stray Rescue of St. Louis, située dans le Missouri. Immédiatement, une équipe de bénévoles a été désignée pour prendre soin de la tribu. Ils se sont alors retrouvés face à une maman craintive, épuisée et squelettique mais cette dernière ne les a cependant pas empêché d’approcher ses bébés…

© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

La fin d’un enfer

Cachée en retrait, la jolie Mary a regardé faire ses sauveteurs puis, par curiosité, elle a commencé à s’approcher à son tour. “Maman est tellement gentille. Elle a peur, mais elle est très gentille et reconnaissante de notre aide”, peut-on lire dans une publication Facebook postée sur la page du refuge. Après examen vétérinaire, il a été conclu que les 10 chiots étaient en bonne santé comparé à Mary qui souffrait de déshydratation et de malnutrition sévère. Mais malgré sa faiblesse et sa fatigue, la formidable maman chien a réussi à maintenir toute sa petite troupe en excellente santé !

En avant vers une vie meilleure

Comme l’a expliqué The Dodo dans un article dédié, la maman et ses petits ont tous été placés dans une maison d’accueil afin de reprendre des forces et de grandir en toute sécurité. Quelques semaines après son arrivée, Mary a commencé à s’ouvrir un peu plus à ses sauveteurs et les chiots, quant à eux, ont tous évolué à vitesse grand V. Le refuge leur a d’ailleurs donné un prénom à tous : Ricky, Roary, Tiger, Graeme, Betsy, Inbee, Doggie, Louis, Arnold et Woofy. Tous attendent d’être pleinement sevrés et remis de leur vie dans les bois pour être disponibles à l’adoption. C’est aussi le cas de Mary, qui sera évidemment stérilisée et mise à l’adoption une fois sa mission de maman terminée et ses forces retrouvées.