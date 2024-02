Comme cette adorable chienne Shih Tzu, des centaines d’animaux en détresse trouvent un refuge chaque année grâce à la générosité de pilotes d’avion bénévoles

Pixie, une petite femelle Shih Tzu, venait de vivre un véritable traumatisme. La pauvre chienne avait perdu sa portée de chiots lors d’une césarienne d’urgence et son refuge de Long Island (États-Unis) ne pouvait pas lui apporter les soins dont elle avait besoin. Pour rejoindre un sanctuaire du Maine qui s’était proposé de l’accueillir, Pixie a pu compter sur les pilotes bénévoles de Pilots to the Rescue qui assurent chaque année le transport de centaines d’animaux en détresse vers un endroit sûr.

Fondée en 2015 par Michael Schneider, l’organisation Pilots to the Rescue (PTTR) aide à sauver les animaux abandonnés souvent destinés à l’euthanasie et leur permet de rejoindre leur foyer temporaire ou permanent.

Récemment, Flying Mag a souhaité mettre en avant l’action extraordinaire de ces généreux pilotes en prenant l’exemple du voyage de Pixie, une petite chienne Shih Tzu.

© Pilots To The Rescue / Facebook

Un voyage vers une convalescence bien méritée pour Pixie

Pensionnaire du Town of Hempstead Animal Shelter à Long Island, Pixie a vécu l’inimaginable en ce mois de janvier 2024.

La jeune femelle Shih Tzu a perdu sa portée de chiots lors d’une césarienne d’urgence. En plus de soins médicaux, la petite chienne avait désespérément besoin d’amour et de soutien, mais son refuge n’avait, hélas, pas les ressources nécessaires pour cela.

© Pilots To The Rescue / Facebook

Par chance, Carly Minnis s’est proposée d’accueillir Pixie dans son sanctuaire du Maine, The Minnis Sanctuary, où les animaux trouvent la paix et les soins dont ils ont besoin.

C’est à ce moment-là que Pilots to the Rescue est passé à l’action. Le voyage entre Long Island et le Maine a été rendu possible par l'incroyable Jenna Rouillard, une pilote volontaire au grand cœur qui s’est assurée que la petite chienne convalescente arrive saine et sauve dans sa nouvelle maison.

Des pilotes bénévoles généreux et efficaces

L’histoire de Pixie est l’un des nombreux exemples de sauvetages auxquels ont participé ces pilotes bénévoles dévoués. On aurait également pu parler de Story, une chatte calico abandonnée après le déménagement de sa famille ou encore de Meeko, un Bluetick Coonhound à 3 pattes destiné à l’euthanasie.

© Pilots To The Rescue / Facebook

Rien qu’en janvier 2024, PTTR a sauvé 7 chiens et 42 chats. Et l’association ne compte pas s’arrêter là ! Avec un nouvel avion plus grand dans sa flotte, l’organisation prévoit d’effectuer plus de missions, de parcourir de plus grandes distances et de sauver plus d’animaux.

En 2023, PTTR a sauvé 1 003 animaux de compagnie en détresse. L’objectif est de tripler ce nombre au cours de l’année 2024.

© Pilots To The Rescue / Facebook

Pour les transporter vers des endroits où ils peuvent attendre d’être adoptés et trouver des foyers pour toujours, les animaux de compagnie comme Pixie pourront toujours s’en remettre au réseau de pilotes bénévoles de PTTR. De vrais anges gardiens !

A lire aussi : Une vidéo touchante montre une chienne d'alerte médicale en action auprès de son amie diabétique

© Pilots To The Rescue / Facebook