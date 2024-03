La crise d'adolescence tardive de ce Golden Retriever turbulent amuse sa propriétaire et des dizaines de milliers de followers sur Instagram (vidéo)

Sheldon le Golden Retriever a physiologiquement dépassé le stade de l’adolescence, mais il en garde encore quelques réflexes. La transgression et le défi sont ses maîtres-mots lorsqu’il décide de jouer les rebelles. Quand il s’y met, il donne du fil à retordre à sa maîtresse et amuse les internautes qui sont nombreux à suivre ses aventures sur le compte Instagram qui lui est dédié.

Sheldon et sa maîtresse Taylor Ryan vivent dans le Devon, comté du sud-ouest de l’Angleterre. Le chien est âgé de 18 mois ; il est donc en toute fin d’adolescence et devrait, en principe, commencer à s’assagir. Ce n’est pourtant pas le cas et il semble prendre un malin plaisir à tester les limites de son humaine.



En rentrant chez elle récemment, Taylor Ryan n’a été qu’à moitié surprise en découvrant le Golden Retriever debout sur la table et la regardant fixement. Elle lui a toujours appris qu’il ne devait pas monter sur la table, mais il n’avait visiblement pas envie à obéir à cette règle ce jour-là.



La scène, qu’elle a filmée et partagée sur Instagram, peut paraître anecdotique, mais elle constitue un échantillon très représentatif de la phase que traverse Sheldon.

« Les chiens adolescents, ça craint. Ils apprennent qu’ils ne doivent pas le faire, mais ils le font quand même », peut-on lire sur la vidéo que relaie Newsweek.

Pour expliquer l’attitude de ce chien, Taylor Ryan revient sur sa jeunesse. « Sheldon était le chiot turbulent de la portée, donc je trouvais qu'il avait un côté vraiment drôle et culotté, mais qu'il était quand même attachant, indique-t-elle. Maintenant, je réalise que c'est toute sa personnalité. »

Elle précise que les frères et les sœurs de Sheldon sont tours devenus chiens de thérapie et d’assistance. Taylor Ryan reconnaît aussi que même si elle ne devrait pas en rire, le comportement de son ami à 4 pattes l’amuse beaucoup. Tout comme les regards de travers qu’il lui adresse de plus en plus fréquemment.

Plus d’un internaute ayant commenté la vidéo Instagram l’a incitée à ne pas perdre espoir, étant convaincus que Sheldon finira par gagner en sagesse.

Ces messages de soutien font évidemment du bien à Taylor Ryan, mais elle admet ressentir quelque inquiétude par moments et s’adresse aux propriétaires qui sont dans le même cas qu’elle : « Il y a une sorte de consensus général selon lequel nous avons tous la même expérience en matière d'éducation canines et que les gens n'en parlent pas parce qu'ils pensent qu'ils échouent ou qu'ils sont gênés. Il existe une grande communauté qui vous aime et vous soutient, vous et votre chien. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez passer de l'autre côté, et votre chien vous remerciera de ne l’avoir jamais abandonné. »